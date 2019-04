El president de la Generalitat, Quim Torra, ha recordat aquest dimarts de Sant Jordi els presos i exiliats polítics durant el clàssic discurs institucional de la diada. "La solució del conflicte és una oportunitat per a la democràcia de tot el món", ha volgut assenyalar en un discurs en català i en anglès.



Torra ha criticat que els membres de l'anterior Govern siguin "a presó o a l'exili per la repressió del Regne d'Espanya" i ha demanat a Europa i la comunitat internacional que s'involucrin per resoldre el conflicte de manera democràtica. "Els judicis polítics no poden ser tolerats. Una democràcia no pot tolerar la veu de persones sent silenciades amb violència i amenaces", ha dit el president.



A més, també ha reivindicat la llengua catalana i, fent referència a la llegenda de Sant Jordi, ha ressaltat que el cavaller "encarna l'esperit d'un poble que s'ha batut contra molts dracs, i que no es deixarà vèncer mai". "Avui és un dia molt important pels catalans perquè celebrem que existim com a país", ha defensat. Ha dit que la rosa i el llibre són la síntesi d'una manera d'entendre els valors de la vida i la comunitat i la definició d'un poble que ha viscut moments de plenitud i moments de dificultats, "com tots els de la terra".



El president ha subratllat que la llengua és la gran aportació dels catalans a la riquesa cultural del món, i que "ha estat perseguida i prohibida al llarg dels segles, i encara avui té adversaris, lleis i institucions que voldrien fer-la desaparèixer".



Ha defensat que Sant Jordi és una tradició viva que acumula molta història, amb vocació de futur, i que aquesta festa és un clamor de la diversitat cultural i una expressió de civisme de primera categoria: "Renovem-nos avui, com cada any, però amb més força que mai, la lluita pel retorn de la victòria i la llibertat".