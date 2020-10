Diputació i alcaldes del Montseny acorden reforçar la vigilància i un pla de mobilitat per evitar massificacions al parc

La Diputació de Barcelona i els alcaldes del Montseny han acordat reforçar la vigilància al parc natural per evitar que es repeteixin les situacions de massificació del cap de setmana passat. Aquesta massificació també l'han patit cims emblemàtics com el Pedraforca, la Pica d'Estats, el Puigmal o Montserrat en un estiu marcat pel desconfinament. Per evitar aquesta situació al Parc Natural es contractaran sis informadors més, s'ampliarà la jornada dels vigilants que ja hi ha i s'instal·laran comptadors de vehicles.

L'objectiu final no és sancionar sinó recordar els visitants que estan en un entorn que cal respectar i conservar i evitar col·lapses en els punts d'accés. En una reunió telemàtica d'aquest dijous amb tots els alcaldes de la zona, es va acordar posar en marxa una campanya de civisme per xarxes socials i treballar en un pla de mobilitat on els residents i tots els agents del massís debatin sobre les mesures de regulació.

Durant la reunió entre representants de la Diputació de Barcelona i els alcaldes de la zona, es va constatar la "preocupació" per la massificació de visitants en caps de setmana i festius al parc natural del Montseny. Així ho ha explicat a l'ACN el diputat de Mobilitat, Espais Natural i Prevenció d'incendis forestals de la Diputació de Barcelona, Josep Tarín. Els representants locals van coincidir que calia reforçar el civisme i fer més pedagogia sobre la necessitat de respectar el medi natural en comptes de reforçar la via de sancions. "S'han de respectar igual que quan circulem per una ciutat o un poble", subratlla Tarín.

El que es va viure el cap de setmana passat, coincidint que dilluns era festiu, va ser tot el contrari. Vehicles mal aparcats, cues, massificacions de gent i poc civisme. Davant aquest fet, la Diputació de Barcelona, que és l'òrgan gestor de l'espai, contractarà per aquest cap de setmana sis informadors més i s'ampliarà la jornada dels vigilants que ja hi ha per reforçar la informació als principals punts d'accés. També s'instal·laran comptadors de vehicles per detectar els moments de més afluència i fer una millor planificació i es mantindrà la coordinació amb els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals.

Un pla de mobilitat amb tots els agents

En paral·lel i més a mig termini, s'ha acordat que es treballarà en un pla de mobilitat amb tots els agents, incloent també els residents de la zona, per reflexionar i obrir un debat sobre les mesures que caldrà emprendre per regular millor l'accés a tot el massís i com ha de ser la mobilitat.