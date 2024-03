La discriminació en l'accés a drets socials és per primera vegada el principal motiu de racisme a Catalunya

Les discriminacions en l'accés i l'exercici dels drets socials representa per primera vegada el principal motiu de les denuncies assumides per SOS Racisme l'any 2023. Concretament, són un 22% de les situacions de racisme denunciades, segons l'informe presentat aquest dijous per l'entitat, que en total ha rebut 79 casos d'aquesta tipologia, dels quals només 28 es van arribar a denunciar, o el que seria el mateix, un 65% de les situacions identificades. El 2022 es van registrar 69 casos de discriminació en aquest àmbit, una desena menys.

En total, el 2023 l'organització va atendre 628 persones de més de 83 municipis catalans diferents. Del total, 446 persones o grups de persones s'hi van acostar per primera vegada i en 332 s'han observat situacions de racisme, que han derivat en 130 casos nous assumits. Són 20 més que el 2022.

La segona tipologia, després dels casos de discriminació per l'accés a drets socials, han estat les discriminacions entre particulars, amb 25 casos i un 19% del total. I en tercer lloc hi ha 24 situacions per abusos per part de cossos de seguretat pública, un 18% del total. La discriminació per accés a serveis privats es va observar en 16 casos (12%) i es van comptabilitzar sis agressions i abusos per part de seguretat privada (5%).

Els discursos d'odi es normalitzen

Un altre dels canvis que revela l'informe de SOS Racisme del 2023 és el repunt de situacions de discurs d'odi, que es van doblar respecte l'any anterior degut a l'increment de partits i altaveus d'ultradreta. En total, es van comptabilitzar 21 situacions, denunciades i no denunciades, el que suposen un 21% del total. El 67% van ser denunciades.

Els canals de l'expressió d'odi van ser principalment articles periodístics, propaganda i discurs polític, anuncis publicitaris, cartells i pintades en l'espai públic i cursos amb missatges islamòfobs en el contingut de material d'estudi, entre d'altres. El 43% del total de casos corresponen a discursos polítics i prop del 30% a mitjans de comunicació.

SOS Racisme ha lamentat que les xifres demostren que s'ha "deixat normalitzar" aquest discurs, s'ha incrementat la seva gravetat, hi ha impunitat i s'ha vist afavorit pel context polític.

Un 43% dels atesos estan en situació irregular

Pel que fa al perfil del total de casos nous, el 43% són persones estrangeres en situació irregular i un 35% de nacionalitat espanyola. Si s'amplia també als casos d'anys anteriors, el 80% són de persones en situació de regularitat administrativa, sent un 36% espanyols i un 44% estrangers. Només un 12% de les persones es troben en situació d'irregularitat administrativa.

Dels 130 casos assumits el 2023, hi va haver una intervenció directa per al 57%, es va anar per la via judicial en un 18%, la via administrativa -que inclou la inspecció laboral- va suposar també un 18% i la intermediació i acompanyament cap a serveis de mediació va suposar el 7% del total.