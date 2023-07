Diversos cellers arrenquen una verema que s'anticipa progressivament per l'impacte del canvi climàtic

Cellers d'arreu del país, de diferents Denominacions d'Origen, ja han iniciat la campanya de la verema de les varietats més primerenques, com el moscatell de gra petit i alguna varietat blanca i negra per a l'elaboració de vins escumosos. I ho han fet una setmana abans de l'habitual degut a les altes temperatures i la sequera, que han fet madurar el raïm abans d'hora. La major part de la producció es collirà entre agost i setembre. Es preveu que la campanya s'acabi a principis d'octubre.

La major part de la producció de raïm es collirà entre agost i setembre

Un dels cellers més primerencs d'Europa en encetar la collita és el de Raimat, al Segrià, que per segon any consecutiu ha avançat una setmana la recol·lecció. "Comença a ser tendència i suposem que és conseqüència del canvi climàtic", ha dit el seu director, Joan Esteve, que també ha lamentat que les restriccions al reg per la sequera faran que la quantitat a collir sigui lleugerament inferior a la d'un any normal. Esteve estima que arreplegaran uns 6,3 milions de quilos de raïm.

Tot i la reducció en la collita d'enguany, la verema 2023 del celler Raimat, de la DO Costers del Segre, es presenta amb expectatives excel·lents pel que fa a la qualitat del fruit. El raïm presenta uns nivells d'acidesa "molt bons" i està "molt ben equilibrat", segons Esteve. "Serà un gran any si la climatologia respecta la campanya", ha dit.

Les restriccions al reg han causat estralls

El Segrià és punt geogràfic on habitualment ja plou poc, però enguany això s'ha fet més notori amb l'episodi de sequera. Per aquesta raó, el subministrament d'aigua és clau per tirar endavant la producció. En aquest sentit, Esteve ha apuntat que les restriccions al reg han estat "importants",un fet que els ha obligat a fer una gestió hídrica "molt més eficient".

Amb l'ajuda de tècniques innovadores i l'aplicació de les noves tecnologies, Raimat ha optimitzat al màxim aquest reg i ha reduït la despesa hídrica en més del 20% en les últimes dues dècades, tot i que l'augment de les temperatures fa que els sòls cada cop necessitin més aigua.

El celler Raimat té 2.000 hectàrees de raïm i és una de les superfícies de producció ecològica més grans del món. S'hi cultiven al voltant de 15 varietats, i la primera que s'ha començat a recol·lectar és la chardonnay per elaborar cava.