La CUP ha tornat a denunciar que a la demarcació de Lleida es continua sense garantir el dret a l'avortament quirúrgic. Per aquest motiu, el grup parlamentari dels anticapitalistes ha registrat una bateria de preguntes a la Mesa del Parlament on demana explicacions. La formació lamenta que tot i les promeses de la conselleria de Salut, que afirmava que abans de l'estiu s'oferiria el servei d'IVE (interrupció voluntària de l'embaràs) instrumentals en una clínica privada de Lleida ciutat, realment, a dia d'avui aquest servei no es fa efectiu al conjunt de la demarcació.



La CUP vol explicacions del Govern també saber quan es prestarà el servei a la clínica privada Mi NovAliança així com als hospitals públics, on hi ha molta objecció de consciència. Al maig passat, els anticapitalistes van registrar una Proposta de Resolució a la Mesa del Parlament on reclamava que es garantís l'avortament voluntari al sistema sanitari públic i al juny denunciaven, davant les seus de les Regions Sanitàries de Lleida i Pirineu i Aran, les dificultats de les dones de la demarcació de poder avortar voluntàriament en la sanitat pública.

Tal com va informar Públic, des de la llei del 2010, l'administració autonòmica assumeix el cost de tots els avortaments practicats dins el sistema públic, però gairebé el 100% dels instrumentals o quirúrgics els realitzen les clíniques privades. Des del 2016, la Generalitat paga aproximadament tres milions anuals repartits entre els deu centres amb els quals té un concert: set a Barcelona (Centro Casanova, Centro Médico Aragón, Clínica Dalmases, Clínica Mèdica Sants, Clínica Emece, Instituto Ginetec, Tutor Mèdica) dos a Girona (Adalia Centre Mèdic i Clínica Gine-gir) i un a Tarragona (Centre Mèdic Eira).



Mentre cada capital té com a mínim un centre, a Lleida no n’hi ha cap. I és que la província és el punt negre del dret a l'avortament a Catalunya: el 72,7% dels ginecòlegs del SISCAT [el sistema públic de Salut] de la demarcació són objectors de consciència, segons les dades de Salut. Després de 40 anys de pressió per part dels col·lectius feministes perquè s'hi pogués avortar de manera instrumental, aquest 2021 s’ha autoritzat una clínica privada per practicar-los, però de moment encara no el presta. D’altra banda, també aquest any l’Hospital del Pallars i l’Hospital de Cerdanya han ampliat la seva cartera de serveis per practicar avortaments farmacològics. Fins ara, les dones del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i Alta Ribagorça s'havien de desplaçar fins al CAP de Balaguer per avortar farmacològicament.