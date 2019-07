Diversos activistes de la PAH Barcelona han ocupat aquest dijous al vestíbul de l'Ajuntament de Barcelona de l'entrada de la plaça Sant Miquel per exigir reallotjaments “dignes” per a les famílies que han estat desnonades. L’acció ha arribat després d'una manifestació que ha partit de la Rambla amb més d'una cinquantena de persones, algunes de les quals preveuen dormir a l'Ajuntament si és necessari fins que els donin solucions. Demanen a l'alcaldessa, Ada Colau, i també al president del Govern, Quim Torra, i a la delegada del Govern central a Catalunya, Teresa Cunillera, el compliment de la Llei d'Emergència Habitacional 24/2015, que assegura reallotjaments per a famílies desnonades, han explicat en declaracions als mitjans.



La PAH ha demanat la reducció a zero de la llista d'espera de la Taula d'Emergència, una llista oferta per l'Ajuntament per reallotjar les persones desnonades, i la creació d'un comitè de crisi per gestionar l'emergència habitacional de Barcelona.



En roda de premsa, Ada Colau ha dit que la PAH té raó i que s'ha de reduir la llista d'espera, per al que ha demanat més implicació a la Generalitat, cosa que s'abordarà en la reunió que mantindrà amb Quim Torra el dimarts 30 de juliol. "Som els primers indignats amb la situació de la Taula d'Emergència, i demanem la Generalitat que faci la seva part", ha asseverat Colau, que ha afirmat que l'Ajuntament assumeix el 80% dels reallotjaments quan la Generalitat és responsable del 60% del Consorci de l'habitatge i el consistori, del 40%. La que va ser portaveu de la PAH ha assegurat que l'Ajuntament fa i està disposat a fer més del que li correspon per les seves competències, "però si la Generalitat fes la seva part" es reduiria la llista d'espera, i ha assegurat que el diàleg és i serà permanent amb la PAH i altres entitats i afectats, la tasca ha posat en valor.



La PAH assegura que s'ofereixen reallotjaments precaris i temporals, l’espera per accedir-hi és de gairebé dos anys, i afegeix que actualment hi ha "1.500 famílies a tot Catalunya patint aquesta situació", 550 d'elles a Barcelona. El portaveu de la PAH, Santi Mas de Xaxàs, ha declarat que "mai a ningú li ha interessat que hi hagi un parc d'habitatge públic", malgrat que es van gastar 70.000 milions a rescatar la banca, ha dit.



Ha criticat la baixa inversió pública en habitatge i ha recordat, per exemple, que el govern espanyol inverteix 476 milions d'euros en aquest àmbit, mentre que se n’ha gastat "2.000 en carros de combat", i ha exigit al president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, l'eliminació dels desnonaments oberts.



Després d’entrada dels activistes a l'Ajuntament, membres de diversos grups municipals han abordat l'assumpte amb els manifestants, que han instal·lat matalassos i llits inflables al vestíbul i han pintat diverses pancartes fora del consistori, on s'han quedat diverses desenes de persones.