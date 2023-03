El Govern espanyol rectifica i canvia el cartell escrit en castellà de l'A-2 a Cervera

El polèmic rètol "castellanitzat" de la sortida 517 de l'A-2 a Cervera ja torna a lluir amb la indicació "Cervera nord", i no "Cervera norte". Tot plegat, l'endemà que operaris que treballen en les obres de millora d'aquest tram d'autovia instal·lessin el senyal de la sortida que porta a Agramunt (Urgell) i a la zona nord de la capital de la Segarra amb el text en castellà, un fet que ha despertat la indignació dels partits independentistes.

La subdelegació del govern espanyol a Lleida ha qualificat la castellanització del rètol d'un "error en la retolació" i ha anunciat que el cartell ja ha estat substituït per un altre amb les indicacions en català.



Tant ERC com Junts van denunciar a través de les xarxes que el cartell de l'A-2 al seu pas per Cervera s'havia castellanitzat. De fet, el paer en cap de Cervera, Joan Santacana, d'ERC, ha demanat aquest mateix dimecres al Subdelegat del Govern que fes les gestions necessàries per rectificar el "menyspreu" al català que suposa la nova senyalització a l'autovia.

La castellanització només ha tingut lloc en aquest punt, que és l'únic tram de l'autovia on, de moment, s'estan fent les millores iniciades la setmana passada.