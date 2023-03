Indignació a Cervera per la castellanització d'un cartell a l'A-2

Indignació a Cervera (Segarra) per la castellanització d'un cartell a l'A-2, on es pot llegir "Cervera norte", en lloc de "Cervera nord", com el que hi havia fins ara. Operaris que treballen en les obres de millora d'aquest tram d'autovia han canviat aquest dimarts el senyal de la sortida 517 que porta a Agramunt (Urgell) i a la zona nord de la capital de la Segarra.

Tant ERC com Junts han denunciat que el nou cartell de l'A-2 al seu pas per Cervera s'ha castellanitzat. El paer en cap de Cervera, Joan Santacana, ha demanat al Subdelegat del Govern que faci les gestions necessàries per rectificar el menyspreu al català que suposa la nova senyalització a l'autovia.

Per la seva banda, la senadora d'ERC, Sara Bailac, ha preguntat al Govern espanyol el motiu pel qual s'ha substituït el català pel castellà al cartell.

Junts per Cervera han denunciat que el nou cartell s'ha castellanitzat. Per aquest motiu, el cap de llista de la formació, Ramon Augé, ha reclamat al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que substitueixi el cartell per un que contingui les indicacions en català.

La castellanització només ha tingut lloc en aquest punt, que és l'únic tram de l'autovia on, de moment, s'estan fent les millores iniciades la setmana passada.