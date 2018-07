L'any 2012, el Govern del PP va decidir apujar l'IVA fins al 21% a una sèrie de sectors, com el de les obres d'art, els espectacles de dansa, el cinema, la perruqueria i estètica o la viticultura. Enguany, a través dels pressupostos generals de l'Estat, el Ministeri d'Hisenda ha decidit implantar un IVA reduït a les activitats culturals, però no ha aplicat la mesura a la resta. Representants de les perruqueries, els venedors de vi i fins i tot els gimnasos denuncien la seva discriminació i recorden l'aportació que fan per generar riquesa i llocs de treball. Per quin motiu, s'ha decidit abaixar l'impost a uns sectors en detriment d'altres?



"La decisió de reduir l'IVA per les activitats culturals, com el cinema, respon a una voluntat política. Des del punt de vista tècnic, una entrada per anar al cinema només es reduirà una mitjana de 50 cèntims". Així s'expressa José María Mollinedo, secretari general de Gestha, el sindicat de tècnics d'Hisenda. Mollinedo creu que l'explicació a la disminució de l'impost es troba en la "repercussió immediata que tindrà en les xifres macroeconòmiques".

L'augment de l'IVA va ferir de mort el sector de les perruqueries i les estètiques. El secretari del Gremi Provincial Artesà de Perruqueries de Senyora de Barcelona, David López, comenta que "el moment de la pujada de l'impost fins al 21% va coincidir amb una època en què els ciutadans retallaven en qualsevol despesa i els nostres serveis es van convertir en un producte de luxe". De fet, López afegeix que el Gremi també ha patit les conseqüències d'aquesta contracció del consum i "fins i tot ens han tret la nostra condició d'artesans i no podem expedir carnets de capacitació de perruqueria".

500 perruqueries menys des del 2012



"Abans, els clients utilitzaven els nostres serveis entre tres i quatre dies al mes, ara alguns només hi van una vegada al trimestre". Aquesta afirmació de López permet comprovar la dimensió de l'impacte que ha tingut la pujada de l'IVA al sector. Després de les negociacions amb l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro, el Gremi lamenta que "no se'ns consideri un servei essencial i s'oblidi la nostra capacitat de crear ocupació i riquesa". Fruit d'aquesta discriminació, López alerta del tancament de 500 perruqueries a la província de Barcelona des de 2012. "Desapareixen locals i acadèmies perquè les noies ja no volen ser perruqueres. Estem desitjant que l'IVA es rebaixi fins al 10%".



De fet, el Gremi alerta que l'excedent que recapta l'Estat amb l'increment de l'impost es perd amb l'ocupació perquè les despeses de personal es redueixen.

El sector del vi també ha patit els efectes de les pujades fiscals. Igual que a l'àmbit de la perruqueria i l'estètica, els problemes provenen de la consideració de l'activitat. La Llei de l'IVA el situa com una beguda alcohòlica i li aplica un 21% d'increment. Per aquest motiu, la formació política valenciana Compromís ha presentat una proposició no de llei al Congrés perquè formi part de la categoria d'aliment natural i tingui un IVA de només el 10%.

El vi, com aliment



La proposta de Compromís implica el reconeixement del vi com un aliment, que normalment s'utilitza per a la nutrició humana. Amb aquest canvi d'enfocament, el sector vitivinícola estaria dins dels casos que recull l'article 91 de la Llei d'IVA i es desvincularia de la seva caracterització com a beguda alcohòlica. La formació política considera que la taxa de l'IVA del 21% perjudica la rendibilitat dels agricultors, la competitivitat de les seves explotacions i el consum de vi, ja que no incentiva la seva compra.



Aquesta demanda també la comparteix el sindicat agrari Unió de Pagesos (UP). Així, l'organització reclama "un IVA reduït a tots els béns i serveis usats per a la producció agrícola i ramadera". En aquest cas, UP al·ludeix al 2014, any en què el Senat va aprovar l'esmentada rebaixa impositiva al sector de la flor i la planta ornamental, en el qual la seva activitat no està directament vinculada a l'alimentació.

Des del Ministeri d'Hisenda s'argumenta que, malgrat els sectors que sol·liciten la baixada de l'IVA generen ocupació, aporten molt al Producte Interior Brut (PIB) i creen llocs de treball, aquestes reduccions es duran a terme quan el cicle econòmic millori. A hores d'ara, Hisenda insisteix que l'Estat espanyol és el país que menys ingressa per IVA de la UE, el segon amb més dèficit públic i amb un deute que frega el 100% del PIB.



Els organismes internacionals fa quatre anys que recomanen a l'Estat espanyol incrementar la recaptació per IVA. Les empreses dels sectors de la perruqueria i l'estètica i del vi admeten que reduir inicialment l'impost faria baixar la recaptació tributària. Però, amb una mirada més a llarg termini, confien que menys pressió fiscal comporta més activitat i més ingressos. Baixar l'IVA, creuen, milloraria la competitivitat de les empreses. En aquest cas, posen com a exemple el bon funcionament del sector turístic, un dels motors de l'economia espanyola, i que suporta un gravamen del 10%. Mentrestant, se segueixen preguntant perquè se'ls continua aplicant aquesta discriminació en l'apartat de l'IVA reduït.