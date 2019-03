Front Republicà, la coalició que han articulat Poble Lliure, Som Alternativa i Pirates de Catalunya, ha confirmat aquest diumenge que ha recollit els avals necessaris per concórrer a les eleccions espanyoles del 28 d'abril i ha anunciat que Albano-Dante Fachin en serà el cap de llista per Barcelona. Fachin, exsecretari general de Podem Catalunya, és l'impulsor de Som Alternativa, una escissió de la formació lila. Els caps de llista per les altres províncies seran la militant de Poble Lliure -organització de l'esquerra independentista- Maria Besora (Girona), Ferran Reyes (Tarragona) i Joel Jové (Lleida). Aquest últim va ser diputat provincial de la CUP a Lleida i membre del secretariat nacional de la formació.



La número 2 per Barcelona serà Mabel Rodríguez (Pirates), seguida de Guillem Fuster i Mireia Caldés (Poble Lliure) i de Roger Espanyol, l'home que va perdre la visió d'un ull l'1 d'octubre per culpa de l'impacte d'una bala de goma disparada per un agent de la Policia Nacional. Fachin, ha defensat que l'Estat "porta molt de temps bloquejat" perquè no ha plantejat cap solució davant el procés sobiranista, de manera que considera que és l'Estat qui bloqueja la situació.



Els tres objectius del Front Republicà són organitzar la societat per resoldre a les urnes el conflicte polític; "provocar un seriós problema a l'Estat", impossibilitant tot pacte que no passi per l'autodeterminació, a més de bloquejar els interessos de l'Íbex 35 i de l'oligarquia; i unitat independentista per aconseguir una república, amb nous plantejaments.

La presentació de les llistes s'ha fet a la Nau Bostik de Barcelona. Altres candidats són el regidor a Badalona José Téllez, l'exregidor a Santa Coloma de Gramenet Oriol Corral, l'exdiputada al Parlament de Catalunya Sí Que es Pot Àngels Martínez Castells o l'exdiputada al Congrés d'En Comú Podem Marta Sibina. La candidatura ha evitat incorporar en les seves llistes a "candidats, càrrecs electes i càrrecs orgànics" de la CUP afiliats a Poble Lliure, una petició que havia fet la CUP, que avisava que, de no complir-se, podrien donar-se "passos irreversibles" en la relació entre la formació institucional de l'Esquerra Independentista i aquesta organització.



En el seu parlament, Fachin ha afirmat que Front Republicà serà "la papereta que asseguri als votants que els seus vots seran una muralla en defensa del dret a l'autodeterminació". "A alguns els tremolen les cames", ha asseverat Fachin en al·lusió vetllada a altres candidatura independentistes, per afegir que "contra la gent de Catalunya no es pot governar, això ha de quedar clar".