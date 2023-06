Els 7 miradors per gaudir de les millors vistes de Montserrat

Les muntanyes de Montserrat amaguen multitud de racons i camins feréstecs entre els seus gegants cilíndrics. Més enllà del santuari benedictí i el tren cremallera, aquest paratge natural a escassos quilòmetres de Barcelona ofereix experiències de tota mena, des de fer un vol amb globus a recórrer els seus boscos d'una riquesa geològica i paisatgística excepcional.

Situada al cor d'un massís de formes surrealistes, entre les comarques de l'Anoia, el Bages i la del Baix Llobregat, la serra de Montserrat es pot contemplar des de molts punts de la província. Una de les millors maneres de descobrir-la és a través dels set miradors que podem trobar repartits per diferents municipis de la zona: Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires.

Tots formen part de la iniciativa Els Set Balcons de Montserrat, impulsada pel Consorci de Turisme i del Consell Comarcal del Baix Llobregat, i són ideals per visitar amb els més petits de casa. T'expliquem quins són i com arribar-hi.

El Balcó d'Abrera

A més d'oferir una vista impressionant a Montserratl, el balcó d'Abrera forma part del conjunt del recinte del Castell de Voltrera, unes restes arqueològiques catalogades com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). El trobem damunt d'un turó (218 metres) situat al marge esquerre del riu Llobregat

El balcó d'Arbrera. — Turisme Baix Llobregat

Aquest balcó es complementa amb una barana/mirador amb elements direccionals que serveixen per identificar els principals punts d'interès de la zona i unes fites interpretatives que identifiquen les parts més rellevants del castell.

Els balcons de Castellví de Rosanes

A Castellví de Rosanes trobem dos balcons amb vistes a Montserrat. Un està al nucli antic del poble (a la part baixa de l'avinguda Mare de Déu de Montserrat), i l'altre, a la finca de bosc municipal, a la qual s'accedeix des de la plaça del Roure. Les dues infraestructures castellvinenques tenen forma de voladís, és a dir, sobresurten del terreny per oferir una vista singular de la muntanya.

Des del primer es pot contemplar tant la muntanya de Montserrat com d'altres punts de la serralada Prelitoral i de la serra del Cadí, que es deixa veure els dies clars al fons de la vall del Llobregat, sobretot els mesos de tardor i hivern. I, des del segon, es pot gaudir d'unes espectaculars vistes de Montserrat des del vessant nord-oest de la finca municipal.



Els balcons de Collbató de Rosanes. — Turisme Baix Llobregat

El balcó de Collbató

Seguim amb el balcó de Collbató, que s'ubica als peus de la serra, al Carrer la Salut, i permet gairebé tocar la muntanya. En aquest espai, a més, hi destaca l'espectacular maqueta de la muntanya amb relleu i un banc en forma de tecla d'orgue. Si tens pensat fer una ruta de senderisme, des del mateix mirador surt una ruta circular que porta fins al Turó del Castell i que passa pel Forn de Calç i al nucli medieval.

El balcó d'Esparreguera

Ubicat al barri del Mas d'en Gall, al carrer de Can Fosalba, al balcó d'Esparreguera trobem un banc gegant que ofereix una vista panoràmica sobre el massís de Montserrat. Des d'aquest punt es pot enllaçar amb les rutes naturals del municipi, a l'Eix de Ponent i el GR 6.1 de la xarxa de senders del Baix Llobregat.



El balcó d'Esparreguera. — Turisme Baix Llobregat

El balcó de Martorell

A l'extrem nord de la serra de les Torretes hi trobem la Torre Griminella, que controla el pont del Diable i el pas del Congost del Llobregat. El balcó és una passera longitudinal que finalitza en un mirador al vessant nord de Montserrat. Aquesta torre, juntament amb la Torreta del Clos, van tenir un paper destacat durant la guerra dels Segadors, la guerra del Francès i la Guerra Civil per la seva ubicació estratègica.



El balcó d'Olesa de Montserrat

Des de la Creu de Beca s'inicia un itinerari panoràmic interpretatiu que arriba fins al Coll de les Espases, un magnífic mirador de la muntanya de Montserrat, on se situa el conegut Balcó d'Olesa de Montserrat. Integrat en el paisatge, permet estar en contacte amb la natura i tornar a través d'un recorregut circular que porta de nou al punt de partida.

També des del mirador, es pot optar per una ruta més llarga i arribar fins el Puig Cendrós o a l'ermita de Sant Salvador de les Espases.

El balcó de Sant Esteve Sesrovires

A Sant Esteve Sesrovires, al parc de Migdia de Can Amat, sorprenen les dues cadires gegants de tres metres d'alçada, una orientada a Montserrat i l'altra que permet una panoràmica del poble, productor de vi i cava (DO Penedès i DO Cava).