Els autònoms volen més protecció social en la reforma de les cotitzacions

En el pitjor moment possible. Així defineix el col·lectiu d'empleats per compte propi la proposta del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions per reformar el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), que preveu un increment de les quotes a la Seguretat Social. Malgrat que es tracta del primer pas per emprendre el canvi total en el sistema, la proposta del Govern estatal implica crear 13 trams de cotització vinculats als ingressos reals. Com a conseqüència de la crisi, l'Executiu ha retardat fins l'any que ve la posada en marxa del nou mètode de càlcul. Per a la patronal Pimec, la pròrroga és insuficient pel "context econòmic i el nou model s'hauria d'abordar en una època de recuperació".



Més enllà del calendari d'aplicació, els treballadors autònoms demanen obrir el debat sobre les cotitzacions, però també el dels col·lectius específics o la necessitat d'incrementar la protecció social, en què "ens trobem clarament discriminats respecte als assalariats", indiquen des la patronal de la petita i mitjana empresa. La representant d'Autònoms Pimec, Elisabet Bach, planteja que la reforma hauria d'aproximar els ingressos reals a les bases de cotització, especialment per als que s'inicien en l'activitat. "S'ha de prendre com a referència el rendiment net de l'activitat per sobre de l'import de facturació". En aquest cas, demanda mecanismes de progressivitat basats en el sistema de trams. Bach demana que la negociació vagi més enllà d'ajustar la quotes o l'import de les cotitzacions.

El repte de la protecció social

A més del punt de vista fiscal, l'entitat reclama que la reforma de l'RETA contempli millores en l'esquema de protecció social de les persones autònomes. "Qualsevol canvi ha de ser consensuat amb totes les organitzacions més representatives del col·lectiu de la feina autònoma i a aquest efecte, que les propostes que tingui el Ministeri les faci arribar a aquestes organitzacions", apunta Bach. A banda, demana que es "posposi fins que la conjuntura econòmica permeti el desplegament de la normativa".



Aquest reajustament de sistema també el sol·liciten des del sindicat UGT de Catalunya. La presidenta de la Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC), Sandra Zapatero, recupera una reivindicació històrica del col·lectiu: l'aportació a la Seguretat Social en funció dels ingressos percebuts. "Necessitem un sistema més modern que elimini les desigualtats entre les persones que infracotitzen i d'altres que sobrecotitzen". Segons Zapatero, aquests canvis comportarien un mètode "just, solidari i proporcional". De fet, el principi que defensa la responsable de la CTAC es basa en pagar en funció del que guanyi cada autònom. "Esperem que el 2022 entri en vigor el nou sistema i que deixem enrere el concepte d'una quota mínima de 286 euros mensuals que és un peatge innecessari", assegura Zapatero.

"Necessitem un sistema més modern que elimini les desigualtats entre les persones que infracotitzen i d'altres que sobrecotitzen"

Des de la CTAC es lamenta que els autònoms sempre siguin un "col·lectiu oblidat" i que, tot i que va rebre una mica d'aire amb les mesures ordinàries i extraordinàries per al cessament de l'activitat després del primer estat d'alarma, no es té en compte les seves especificitats . Zapatero recorda que els treballadors es van veure exonerats de pagar les quotes mensuals i fins i tot van rebre una prestació mitjana de 760 euros davant la caiguda de l'activitat, però ara en el disseny de les ajudes de 2.000 euros impulsades per la Generalitat de Catalunya s'ha efectuat un repartiment desigual.

Un nou disseny de les ajudes

Zapatero assenyala que el mateix Govern va haver d'ampliar la quantia dels ajuts prevista inicialment davant l'allau de peticions registrades. La presidenta de CTAC també valora que alguns ajuntaments hagin implantat mesures com les reduccions de taxes, impostos o bonificacions municipals. Però considera que no són suficients per la destinació d'aquestes subvencions. "Hem demanat al ministre Escrivá que les reorienti perquè moltes d'elles van dirigides a persones que han contret deutes i no tenen en compte els professionals que s'han quedat sense ingressos" per les restriccions per la pandèmia de la Covid-19.



En la línia de millorar la consideració del col·lectiu, Zapatero incideix en la necessitat de regular totalment la figura del fals autònom, que "vulnera els drets laborals i empitjora la qualitat de la feina i de l'autoocupació". De fet, a partir de les dades de l'última Enquesta de Població Activa (EPA), corresponent a l'any 2020, la CTAC va mostrar la seva sorpresa pel descens de la xifra de treballadors per compte propi en alguns sectors empresarials, tot i que el nombre total de autònoms a Catalunya va augmentar en 2.885 persones. Segons l'anàlisi sindical, la raó està en la contractació de falsos autònoms.

Un exemple d'aquesta tendència és l'increment dels falsos autònoms en el sector del transport, on el sindicat UGT i la CTAC han comprovat com ha crescut el nombre de vehicles lleugers sense retolació, de manera que aquests efectuen el servei sense identificar-se.



Davant la imminència de la reforma del RETA, que es preveu entri en vigor l'any que ve, el col·lectiu insta a millorar la formació dels empleats i a equiparar les mesures de protecció social i els incentius econòmics amb la resta d'actors de sistema productiu. En aquest sentit, clamen per una renovació de les seves condicions laborals. "Estem pitjor des del punt de vista fiscal que un assalariat, una pime, una gran empresa o fins i tot que una firma d'l'Ibex-35".