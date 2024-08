Els Comuns i la CUP, dues visions diferents de la investidura d'Illa des de l'esquerra del Parlament

Els partits més a l'esquerra del Parlament han viscut de forma diferent la investidura del candidat socialista Salvador Illa com a president. Els Comuns han celebrat l'acord amb el PSC, que pot ser "un abans i un després", tot i que se'l prenen "amb totes les precaucions" i faran "oposició ferma" en allò que no han pogut pactar. Per la seva part, la CUP ha criticat els pactes, alerta que no tenen "cap garantia" i admet que la investidura és "la fi del Procés". Els dos partits han defensat el seu 'sí' i el seu 'no' a Illa, però el retorn de Carles Puigdemont ha planat també en els discursos.

En el seu torn, la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha considerat ple se celebra en "situació d'excepcionalitat" i "anomalia democràtica", perquè el Suprem "no respecta" la llei d'amnistia i la buida de contingut amb la seva interpretació, segons ha dit. "Carles Puigdemont hauria de tornar sense risc de ser detingut", ha afegit, referint-se a "ingerències polítiques sota una disfressa jurídica". Al mateix temps, ha lamentat un "espectacle" al Parlament que "no mereixen els catalans".

Albiach ha fet un agraïment sincer a l'encara president de la Generalitat de Catalunya en funcions, Pere Aragonès, totes les seves "discrepàncies", algunes de les quals "sonades". "Voldria reconèixer l'impuls al diàleg de la seva presidència. Vostè tenia la millor voluntat", ha dit, reivindicant el cap de l'executiu com "un home feminista".

Pel que fa a la investidura, la líder dels Comuns ha celebrat l'acord amb el PSC, que té l'habitatge i el model turístic com a elements clau, advertint que se'l prenen "amb totes les precaucions". "El nostre sí és per tenir influència en les decisions polítiques del país", ha dit, alertant Illa d'una "oposició ferma" en els temes que no han arribat a un acord, des de "dins i fora" de les institucions. En aquest sentit, ha instat que el 'sí' no és un "xec en blanc".

"Tenim un acord ambiciós. El que està signat és sagrat. Esperem que per a vostès també", ha afegit. Albiach ha reivindicat que el pacte pot ser "un abans i un després" pels aspectes que han acordat, sempre que es compleixi, i que el seu espai té "paraula". I ha remarcat que hi han "prioritzat les mesures més urgents" en una entesa de la qual se sent "orgullosa". En la rèplica, Illa ha assegurat que donarà compliment al pacte.

"Catalunya té importats dèficits i mancances en drets i llibertats", ha dit en un discurs on ha assenyalat altres reptes. "No hi haurà barra lliure de pisos turístics", ha celebrat. Altres punts als quals s'ha referit tenen relació amb l'educació o la sanitat, així com que "Catalunya no serà Las Vegas de la Mediterrània", en referència al compromís socialista de posar fre definitivament al macrocomplex turístic del Hard Rock. Albiach ha acabat amb una "proposta" a ERC, demanant que defensin el seu acord, com els Comuns diuen que faran amb el dels republicans.

La CUP critica els pactes: "No hi ha cap garantia"

Per la seva part, la líder de la CUP, Laia Estrada, ha arrancat el discurs parlant del "context repressiu" que "no deixa de ser sorprenent" amb la llei d'amnistia aplicada. "Celebrem aquest ple mentre s'estan vulnerant drets civils i democràtics. Però és que cada dia es vulneren drets civils i democràtics", ha assenyalat. "Si parlem de repressió hem de parlar del president Puigdemont però no només", ha afegit. Estrada ha celebrat el retorn de l'expresident català, ha dit que "no és normal" que no hagi pogut estar al ple i ha criticat les càrregues dels Mossos.

La CUP creu que la legislatura passada va servir per posar "catifa vermella" al PSC. "Un Govern amb el programa d'un altre, és millor votar l'original", ha dit criticant l'acció de govern de l'executiu d'Aragonès. En aquest sentit, ha recordat que en l'anterior legislatura hi havia majoria independentista i d'esquerres, però es va "desaprofitar l'oportunitat de desplegar polítiques en clau social i nacional", acusant ERC i Junts de "donar-li tota la centralitat al PSC".

Laia Estrada al debat d'investidura. — Alberto Estévez / EFE

D'altra banda, Estrada ha carregat contra la "corrupció" dels socialistes i del "PSC més de dretes i més espanyolista", assegurant que l'acord amb Esquerra "no respon" als reptes del país o els relacionats amb el dret a l'autodeterminació. Creu que l'estratègia d'ERC és el "pactisme amb Madrid", cosa que "comparteix" amb Junts. I ha acusat els Comuns de ser "la crossa del PSC" i "rentar la cara" al Règim del 78. Pel que fa als dos acords, ha lamentat l'absència al pacte del reconeixement al dret a l'autodeterminació.

Per la cupaire, el finançament singular "no és la sobirania fiscal que necessitem" si Catalunya no pot triar "l'estructura impositiva", i s'ha mostrat molt escèptica amb les aprovacions que s'han de fer al Congrés. Ha afegit que el Departament de Política Lingüística "és l'única que representa un avenç sobre el que ja s'estava fent". "No hi ha cap garantia de compliment", ha lamentat sobre el global del pacte, en referència al fet que estarà sotmesa al Govern espanyol, el Congrés i la justícia espanyola. "No compartim ni el seu programa ni el seu acord d'investidura", ha afegit per defensar el 'no' a Illa, de qui li "sorprèn" que defineixi el PSC com partit d'esquerres.

Al tram final del seu discurs, la diputada ha acceptat que la investidura suposa "la fi definitiva del Procés en majúscules i l'inici d'una nova etapa per aconseguir la independència", acusant alhora dels partits de "mentir sistemàticament" al "poble". Però ha alertat: "Si algú es pensa que amb aixo s'acaba la nostra lluita per la independència, es que no ha entès res de res". I ha aprofitat per acostar la seva proposa per al "nou estadi", confiant que l'independentisme no tornarà a ser "quatre gats". Al mateix temps, ha criticat que "no cola" que Junts critiqui el PSC quan volia investir Puigdemont amb la seva abstenció. I ha cridat la gent a fer un "nou pols" a l'Estat, tot i la "traïció dels líders".