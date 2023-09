Els Comuns reclamen pressupostos a Aragonès mentre la CUP li retreu la negociació a Madrid

En aquesta nova jornada del debat de política general, els Comuns han reclamat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que es posi mans a l'obra amb uns pressupostos que estan encara en una fase molt inicial i demostrar així que la legislatura tira endavant: "Demostri que allò que va començar malament pot acabar mínimament bé", ha afirmat la presidenta del grup, Jéssica Albiach, en referència a una legislatura que rebutgen que es limiti a ser "de tràmit".

Estrada ha criticat que ERC i Junts estiguin "supeditats" a Madrid

Per la seva banda, la CUP ha carregat contra unes negociacions a Madrid que creu que no serviran per garantir el dret a l'autodeterminació. La diputada Laia Estrada s'ha dirigit a ERC i Junts per criticar que estiguin "supeditats" a Madrid i hagin renunciat a defensar la sobirania del país. També ha dit que en "l'actual marc de negociació" no hi ha recorregut ni les condicions per aconseguir el dret a l'autodeterminació.



En la seva intervenció, Albiach ha convidat el president a "demostrar que té sentit acabar aquesta legislatura" i que "aquesta no és una legislatura de tràmit". Per això, entre altres coses, la cap de files dels Comuns al Parlament l'ha instat a presentar un nou projecte de pressupostos per al 2024, que estan disposats a negociar. No fer-ho, ha avisat, seria "una gran irresponsabilitat".



Amb la vista fixada també en les negociacions a Madrid, Albiach ha reclamat a Aragonès "no donar les coses per fetes, no parlar en nom dels altres i no convertir-ho en una cursa o una competició".

L'autodeterminació, després de l'amnistia

D'altra banda, els anticapitalistes han impugnat l'estratègia negociadora de l'independentisme a Madrid. Estrada ha reclamat a ERC i Junts que recuperin el plantejament de la proposició de llei plantejada al Congrés en la què l'amnistia va lligada al dret a l'autodeterminació. I, en la mateixa línia, el diputat Carles Riera els ha instat a tornar-la a portar al Congrés.

La diputada de la CUP Laia Estrada intervé al debat de política general al Parlament. — Jordi Borràs / ACN

Estrada defensa que la sortida del conflicte no només pot ser antirepressiva i que ha de passar per l'autodeterminació. "No acceptar el punt de consens de la proposició de llei al Congrés implica una nova passa cap al règim del 78", ha lamentat la diputada.



La diputada de la CUP critica que Aragonès hagi centrat bona part del seu discurs en la negociació amb Madrid i, segons ha dit, això evidencia que "l'escenari polític català avui és més captiu que mai de l'Estat espanyol". Una situació que qualifica de "nou retrocés". "Ens hem de preguntar si la nova estratègia anunciada per Puigdemont conduirà a avançar cap a l'autodeterminació o serà un nou encaix. S'apunta al segon escenari", ha lamentat.

D'altra banda, la CUP no confia que Aragonès impulsi una agenda política pròpia "d'acord amb els interessos de la gent treballadora", tampoc augura que "giri l'esquena" al PSC ni que doni per acabada l'estratègia de facilitar l'estabilitat del Govern espanyol. I, en aquest context, ha fet una crida a no malbaratar el capital de lluita aconseguit l'1 d'octubre.