Els governs autonòmics disposaran de "governança absoluta" en el desconfinament durante la fase 3

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que a partir del 8 de juny la responsabilitat de la gestió del tram final de la desescalada es traslladarà a les comunitats autònomes que ja estiguin a la fase 3. Els presidents autonòmics, ha dit Sánchez, seran els que tindran la capacitat de decisió sobre els ritmes de desconfinament i la mobilitat interna entre territoris.

Sánchez n'ha parlat aquest diumenge a la conferència telemàtica de presidents per fer seguiment de la pandèmia, on també ha anunciat que demanarà una pròrroga de l'estat d'alarma de quinze dies més, fins al 21 de juny. "Serà un estat d'alarma diferent i més lleuger, però necessari per acabar la feina", insisteix. En principi el Govern espanyol tindria garantida l'aprovació d'aquesta pròrroga de l'estat d'alarma, que seria la sisena i última, després de l'acord per l'abstenció d'ERC i el vot favorable del PNB.



El cap de l'Executiu estatal ha assenyalat que excepte la Comunitat de Madrid, algun territori de Catalunya, com l'àrea metropolitana de Barcelona, i algunes zones de Castella i Lleó, és previsible que "la pràctica totalitat" de l'Estat espanyol estigui en fase 3 a partir del 8 de juny.

Sánchez també s'ha compromès a recuperar l'agenda de la legislatura el més aviat possible, quan finalitzi l'estat d'alarma i, per tant, a reprendre també la taula del diàleg amb Catalunya. Preguntat sobre el calendari plantejat per ERC, que situa una primera reunió a principis de juliol, Sánchez ha assegurat que serà "més aviat que tard" i a partir del 21 de juny, quan es preveu que s'aixequi l'estat d'alarma i, per tant, es pugui circular ja per tot l'Estat. "Si és al juliol, millor, perquè voldrà dir que tornem a la normalitat i que hi ha llibertat de moviments", ha explicat el president espanyol després de la reunió telemàtica amb els presidents autonòmics.