Els infants de Bagà cremaran faies al balcó per la Fia-faia, una tradició perduda durant la Guerra Civil

Enguany, la Fia-faia de Bagà (Berguedà) arriba amb una novetat destacada i és que es recupera una tradició perduda durant la Guerra Civil espanyola. Es tracta de la crema de faies el 24 de desembre per part d'infants des del balcó de casa seva. També s'han escollit set nens de cinc anys que encendran les del balcó de l'Ajuntament. Malgrat que la festivitat forma part de les festes de foc dels Pirineus, és força desconeguda perquè se celebra durant el solstici d'hivern i no el d'estiu, com les Falles de Sant Joan.

La Fia-faia de Bagà forma part de les festes del foc als Pirineus

La Fia-faia és una festa que consisteix en la crema d'unes torxes, anomenades faies, el capvespre de la vigília de Nadal. Abans d'iniciar-se la crema general, s'encén una foguera a la muntanya, al lloc on es pon el sol, i, des d'allà, un grup de fallaires transporten el foc fins a la població a través d'una vistosa davallada nocturna. En arribar al poble, els portadors reparteixen el foc a la resta de fallaires i la crema s'acompanya de cants. La festa està reconeguda des del 2015 com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco, ja que forma part de les festes del foc als Pirineus.

Aquest any també s'ha recuperat un taller de construcció de faies perquè els joves aprenguin a fer-ne. Tal com expliquen Lluís Esparbé i Llorenç Pedrals, dos "mestres" fallaires, les faies o torxes es confeccionen amb una herba de tija alta i solen fer entre dos i quatre metres.

Una festa de la Fia-faia pròpia

Els nens no cremaven faies a Bagà des d'abans de la Guerra Civil espanyola. Un dels testimonis que encara queden vius i que ho va viure en primera persona és la Paller Ripoll, de 90 anys. Explica que, quan era petita, cremava la faia al balcó i que, després de fer la comunió, ja va poder fer-ho als carrers del poble. Per ella, aquesta festa és molt especial i representa el Nadal.

"A mesura que la societat va anar evolucionant, va creure que això de fer foc als balcons podia ser perillós i es va anar perdent"

L'arxiver i historiador Xavier Pedrals explica que queden molts pocs testimonis i documentació sobre aquesta tradició que, segons relata, "protagonitzaven els nens d'entre 5 i 8 anys, just abans de fer la comunió, perquè després ja baixaven al carrer". Pedrals explica que antigament la gent estava molt acostumada a conviure amb el foc, però "a mesura que la societat va anar evolucionant, va creure que això de fer foc als balcons podia ser perillós i es va anar perdent".

La festa de la Fia-faia mobilitza tot el poble de Bagà i es transmet de generació en generació. La idea és que, en un futur, els nens puguin tenir una festa de la Fia-faia pròpia el mateix dia 24 de desembre en una plaça determinada del municipi.