Tret de sortida de l'Any Taüll per "redescobrir" el patrimoni de la Vall de Boí amb accions que "deixaran empremta"

La Vall de Boí (Alta Ribagorça) ha donat el tret de sortida aquest dissabte a l'Any Taüll, la commemoració dels 900 anys de la consagració de les esglésies romàniques de Sant Climent i Santa Maria de Taüll per part de Ramon Guillem, bisbe de Roda-Barbastre. Precisament, l'església de Santa Maria ha estat l'escenari de l'acte oficial d'obertura que ha fet homenatge al patrimoni del municipi i als seus veïns.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacat que l'Any Taüll preveu "redescobrir" el patrimoni de la Vall de Boí. Tot plegat amb un programa d'accions que "deixaran empremta", segons l'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, amb la creació d'un pla de conservació preventiva o l'Arxiu Taüll, entre altres.

Centenars de persones, entre autoritats i població, han participat en l'acte d'obertura que ha començat a dos quarts de sis de la tarda. L'esdeveniment ha combinat els parlaments de representants d'institucions amb projeccions audiovisuals d'experts en art i veïns de la Vall de Boí.

Aragonès ha tancat l'acte assegurant que les esglésies de la zona són "l'emblema" del romànic català. De fet, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, s'ha referit a la posada en marxa del projecte Els ulls de la història. Una mirada immersiva al patrimoni català per tal de fer més accessible el patrimoni de la zona als visitants.

La commemoració ha de servir per consolidar la difusió del patrimoni de la Vall de Boí

Per la seva banda, el comissari de l'Any Taüll, Eduard Riu, ha apuntat que la commemoració ha de servir per consolidar la difusió del patrimoni del municipi de l'Alta Ribagorça i per aprofundir en aspectes "poc tractats" o "pendents d'intervenció".

De fet, l'alcaldessa, Sònia Bruguera, ha dit que el programa d'actes previst és "viu i extens" amb accions que "deixaran empremta". En aquest sentit, Bruguera ha esmentat la creació dels plans de gestió del consorci i de conservació preventiva, així com l'elaboració de l'Arxiu Taüll.



A banda de l'acte institucional i en el marc de l'inici de la commemoració, el Centre del Romànic de la Vall de Boí ha obert les seves portes de manera gratuïta a totes les esglésies romàniques de la Val en l'horari habitual. La commemoració dels 900 anys de la consagració de les esglésies coincideix amb el centenari del trasllat i instal·lació de les pintures al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i els 10 anys de la realització del videomàpping de l'absis de Sant Climent.

Conservació, museïtzació i divulgació

La commemoració de l'Any Taüll s'allargarà fins al desembre de 2024 amb un programa que inclou actuacions de conservació, museïtzació i divulgació de les dues esglésies amb una inversió de més d'1,1 milions. Pel que fa a la conservació i restauració, els operaris han treballat sobre les restes conservades a l'absis de Sant Climent i altres béns immobles. Així mateix, s'està treballant en un pla de conservació preventiva.

A més, es preveu la creació d'un videomàpping a l'exterior del campanar de Sant Climent de Taüll perquè el visitant es faci una idea de com era el campanar fa 900 anys: una església de color blanc amb decoracions geomètriques en vermell. La projecció es podrà veure a qualsevol hora del dia amb una audioguia quan les limitacions de llum no la deixin veure amb claredat.

En l'àmbit de la museografia, s'intervindrà al Centre del Romànic amb una modernització i actualització de tot l'exposat a través d'audioguies, realitat augmentada i recursos educatius immersius. D'altra banda, es preveu elaborar un repositori en línia on es recollirà tota la documentació gràfica i escrita de l'església de Sant Climent de Taüll.

Entre d'altres accions, s'estrenarà la 'Ruta dels 900 anys', una nova visita guiada

A més, amb motiu de la celebració del novè centenari de l'acte litúrgic, el Centre del Romànic de la Vall de Boí oferirà una nova ruta dins de la seva oferta de visites guiades habituals. Es tracta de la Ruta dels 900 anys amb l'objectiu de donar a conèixer tots els aspectes relacionats amb la consagració d'una església en el segle XII. La ruta s'obrirà al públic durant la Setmana Santa i s'oferirà durant tot l'any 2024 amb horaris preestablerts en els períodes de major afluència de visitants i sota demanda durant tot l'any.

L'any commemoratiu està impulsat pel Departament de Cultura, l'Ajuntament de la Vall de Boí i el Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí.