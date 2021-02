Els Mossos obren una investigació sobre la noia que va perdre un ull a la manifestació en suport de Hasel

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació sobre la noia de 19 anys que va perdre un ull a la manifestació de dilluns a Barcelona en suport del raper Pablo Hasél. El director general del cos, Pere Ferrer, ha qualificat la situació de "fets greus" i ha dit "lamentar profundament" les ferides de la noia. "El nostre compromís és explicar què va passar", ha dit, i ha afegit que els Mossos han visitat l'afectada a l'hospital i s'han posat en contacte amb la família i el Centre Irídia, que en porta la defensa. L'organització ha celebrat que s'hagi iniciat una investigació, un primer pas per tal de "millorar els mecanismes de prevenció per evitar que es dispari foam a la zona del cap".

El jutjat d'instrucció número 4 de Barcelona ha decretat presó provisional sense fiança per un dels detinguts

Ferrer ha fet balanç de la nit de dimarts, segona jornada de protestes amb aldarulls després de l'empresonament del raper. "No podem tolerar violència en el marc del dret a la protesta", ha remarcat. Hi va haver 12 persones ferides ateses pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), 10 a Barcelona i una a Lleida i a Girona. També hi va haver 33 detencions, 12 a Barcelona, 14 a Lleida, cinc a Girona i dos a Tarragona. De fet, el jutjat d'instrucció número 4 de Barcelona, en funcions de guàrdia de detinguts, ha decretat presó provisional sense fiança per un dels detinguts aquest dimecres a la nit a la capital catalana. Els altres sis detinguts que han passat a disposició judicial han quedat en llibertat provisional amb l’obligació de comparèixer cada dues setmanes al jutjat. La causa està oberta pels delictes de desordres públics, danys, atemptat a l’autoritat i lesions.

El comissari Joan Carles Molinero ha reiterat la idea que es va produir "violència molt gratuïta", en la línia del que ja van comentar respecte a les protestes de dilluns, alimentada per "una amalgama de persones violentes i agressives", més enllà de la protesta pacífica. Molinero ha reconegut certa preocupació del cos per aquesta violència, "fruit de moltes variables" i no només per la detenció de Hásel, com per exemple, la fatiga pandèmica: "Hi ha un esgotament a la societat". Pel que fa a la noia ferida per un projectil de foam, Molinero ha assenyalat que aquella nit se'n van disparar més de 300, de manera que és una eina "d'ús molt elevat".



Ferrer ha descartat que ara sigui moment de "parlar sobre el model" policial i que la prioritat és esclarir els fets entorn de la noia que ha perdut un ull. "Debats i investigacions crec que han d'anar per separat", ha apuntat.



L'Audiència de Lleida afegeix dos anys i mig a la condemna

L'Audiència de Lleida ha confirmat una altra condemna de dos anys i mig per al raper Pablo Hasél per amenaçar a un testimoni d'un judici contra uns guàrdies urbans de Lleida, pena que podria sumar-se als nou mesos de presó que està complint per enaltiment al terrorisme.



El tribunal ha confirmat aquest mateix dijous la sentència, que va condemnar a Hasél pels delictes d'obstrucció a la justícia, amenaces i maltractament d'obra, l'endemà passat que ingressés a la presó per complir una condemna de nou mesos per enaltiment al terrorisme que l'Audiència Nacional va descartar suspendre-li.

El raper lleidatà ha assegurat aquest dijous que la pena de dos anys i mig de presó és una "operació d’Estat" per "desviar el debat sobre la llibertat d’expressió". En un comunicat penjat per la seva plataforma de suport, Hasel diu que se l’ha condemnat "sense proves en un clar muntatge policial".

Segons la sentència confirmada per l'Audiència, ha quedat provat que el 16 d'octubre de 2012, Hasel va escriure a les xarxes socials que la Guàrdia Urbana "havia comprat un testimoni fals per declarar contra un company a qui van apallissar brutalment" i hi acompanyava una fotografia del testimoni. També, segons la sentència, el 18 d'octubre de 2017, Hasel es va dirigir al testimoni, que estava assegut en una cafeteria del centre de Lleida, i li va recriminar la declaració i li va intentar donar una puntada de peu, abans de dir-li "et mataré, fill de puta, ja t'agafaré".

En canvi, Hasel diu que ell va denunciar un "fals testimoni que va ajudar la Guàrdia Urbana de Lleida a donar una pallissa a un company per enganxar cartells". "Per denunciar-lo públicament a les meves xarxes socials es va presentar un dia prop de casa meva per agredir-me i jo em vaig defensar, com és lògic, fins que ens van separar", ha relatat. Aquest testimoni, ha dit Hasel, va "amenaçar amb una pistola en ple carrer dos solidaris després de recriminar-li la seva actitud de fals testimoni". "Com sempre, la denúncia que van fer aquests companys va quedar arxivada, aquest tipus camina armat pel carrer amb total impunitat", afegeix.