Milers de persones tornen a mobilitzar-se a Catalunya per l'empresonament de Hasél

Continuen les protestes en contra de l'empresonament de Pablo Hasél per segon dia consecutiu en nombrosos punts de Catalunya, com ara Barcelona, Lleida, Girona, Vic i Tarragona. En general, les mobilitzacions d'aquest dimecres han estat menys concorregudes que les de dimarts, marcades pels enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra i la violència policial: es van registrar 33 ferits i 18 detinguts, tots ells joves de 17 a 25 anys. Tot i això, hi ha hagut almenys 29 detinguts a Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona durant les protestes, segons fonts dels Mossos. A Barcelona hi ha hagut 10 arrestats: un per atemptat a agents de l'autoritat amb el llançament d'objectes; tres per desordres públics; quatre a Bruc amb Casp, i dos a Bergara amb Pelai per rebentar un concessionari de cotxes a Diputació amb Gran Via. A Lleida hi ha hagut 12 detinguts per desordres públics. A Girona hi ha cinc detinguts i a Tarragona dos. En aquesta segona jornada de protestes hi ha hagut vuit ferits, una persona ferida menys greu i set més ferits lleus a Barcelona i Lleida, segons el Servei d'Emergències Mèdiques. D'altra banda, el Centre Irídia ha confirmat que una noia de 19 anys ha perdut l'ull per l’impacte d'un projectil de foam disparat pels antiavalots dels Mossos a la manifestació de dimarts a Barcelona.

Pel que fa a aquest dimecres, la mobilització a la capital ha aglutinat fins a 2.200 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona. Ha començat puntual a les 19h a Jardinets de Gràcia, on s'ha celebrat una jam session improvisada de rap en suport a Hasél i que ha aglutinat fins 2.200 persones. A partir de les 19:30h els manifestants, més joves que els de la mobilització de dimarts, han començat a baixar per Passeig de Gràcia. Els Mossos han custodat la manifestació amb un gran desplegament.

"Llibertat Pablo Hasél", "La solidaritat la nostra millor arma", "Anticapitalistes" o "Los Borbones son unos ladrones" han estat alguns dels càntics, mentre un helicòpter sobrevolava la gran avinguda. Al voltant de les 20:15h, els manifestants s'han desplaçat cap a Plaça Urquinaona, on han posat música de Pablo Hasél. Ara bé, al cap de poca estona, precisament com dimarts a la manifestació de Via Augusta, ha començat la tensió policial, han arribat reforços dels Mossos, i una ambulància darrere, i els manifestants han preparat les barricades. Ha estat llavors quan els manifestants han començat a tirar ampolles, objectes i arrossegar els contenidors contra els furgons policials.

A banda, a la zona de rambla Catalunya amb plaça Catalunya i a la Borsa de Barcelona hi ha hagut llançament de pedres a la línia policial. A via Laietana amb Urquinaona han provocat danys a diverses motos que hi havia aparcades, que han quedat al mig de la via. A més, un grup ha accedit a un hotel de passeig de Gràcia i hi ha causat destrosses. També n'han provocat a botigues pròximes, i un altre grup ha provocat desperfectes a un concessionari de cotxes situat a la Gran Via amb rambla Catalunya, a Barcelona

Lleida, Tarragona, Girona i Vic se sumen a la solidaritat

A Lleida, unes mil persones han omplert els carrers de solidaritat cap al raper. Primer han caminat per la Ronda, direcció a la presó de Ponent, i han també reclamat la llibertat de Pablo Hásel, fos amb càntics o pancartes. Els Mossos d'Esquadra han identificat alguns dels activistes que participaven en la concentració; els agents han registrat les motxilles en tots els accessos a la rotonda de la Plaça Europa, lloc en el qual s'ha dut a terme l'acció. Quan han arribat a la presó, els manifestants han cantat cançons del raper amb el puny alçat. La marxa ha acabat amb contenidors cremats i llançament d'objectes contra els Mossos d'Esquadra, que han respost amb trets de foam. Ha estat quan s'ha desconvocat l'acció quan un grup d'encaputxats s'ha dispersat i ha començat a provocar aldarulls, els quals han decidit tornar cap al centre de la ciutat.



A Tarragona, la tensió amb els Mossos ha començat aviat. Al voltant de les 20:00h ja hi havia tensió a l'avinguda Catalunya, quan els manifestants en suport a Pablo Hasél s'han trobat amb un grup de Mossos en formació a la sortida cap a l'A-7. Tot i això, han aconseguit tallar la via. Els manifestants han estat tallant la carretera durant un quart d'hora en ambdós sentits de la marxa. Després d'aquest temps han estat desallotjats pels Mossos d'Esquadra sense que hi hagi hagut aldarulls. Els participants han tornat al centre de la ciutat i poc després la manifestació s'ha donat per acabada.

A Girona, centenars de persones s'han concentrat a la plaça del Primer d'Octubre. S'han agrupat cap a les 19 h i han fet una marxa fins a la seu de la Generalitat a Girona, per després seguir fins als Jutjats, on hi havia un cordó policial que no els ha deixat aproximar. Després, els manifestants han tornat a la plaça Primer d'Octubre, on es troba la subdelegació del Govern, i han llançat ampolles, pedres i algun petard contra el cordó policial. Els Mossos han entrat a la plaça amb les furgonetes de la Brigada Mòbil (BRIMO) i ha començat una persecució que s'ha allargat durant dues hores amb llançament de pedres, barricades i de foam per part dels Mossos. Els aldarulls s'han desplaçat fins al Barri Vell on els manifestants han continuat muntant barricades amb papereres en diversos punts, entre ells el Pont de Pedra, i també amb peces de bastida d'una obra del carrer Santa Clara. Els Mossos han detingut almenys quatre persones i han identificat un menor de 13 anys que llençava pedres.

Al voltant de 200 persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre a la Plaça Major de Vic per reclamar la llibertat del raper lleidatà Pablo Hasél, però també de les persones detingudes ahir a la capital d'Osona. Els concentrats s'han citat a dos quarts de vuit del vespre a la plaça del Pes, però s'han desplaçat fins a la Plaça Major on s'han sentit crits de "Llibertat detingudes", "Llibertat Pablo Hasél" i "Fora les forces d'ocupació". Durant la protesta ha regnat un ambient relaxat i sense aldarulls. A la Plaça Major no s'hi ha vist un dispositiu policial especial. Sí que s'ha reforçat el dispositiu davant dels jutjats de Vic i la comissaria dels Mossos amb diverses furgonetes, on aquest dimarts va haver-hi aldarulls.