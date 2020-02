 Els nous brots del coronavirus a Itàlia i l'Iran inquieten les autoritats sanitàries

Una dona ha mort aquest dissabte pel coronavirus (COVID-19) a Itàlia. És la segona víctima mortal per aquesta causa en aquest país europeu, en el qual s'han comptabilitzat altres 28 contagis, tots ells a localitats del nord, on se situa el focus de la infecció.



La primera víctima mortal italiana havia estat un home de 78 anys, Adriano Trevistan, a la regió de Veneto (nord-est), durant la nit del divendres. Fa uns dies havia estat ingressat a un hospital a la localitat de Monselice, atès que no va donar temps a transferir-ho a un altre centre pel fet que es trobava molt greu, va explicar el president de la regió, Lucca Zaia.

Com a mesura de seguretat, les autoritats italianes han decidit restringir els moviments del habitants de deu poblacions de la Llombardia i una del Vèneto, les escoles de les quals han hagut de suspendre la seva activitat. A la vora de 50.000 persones es troben confinades als seus domicilis.

Extensió a l'Iran i a Corea del Sud

L'epidèmia continua creixent a altres països com l'Iran, Corea del Sud i la Xina, on es va detectar l'orígen de la infecció.



L'Organització Mundial de la Salud (OMS) ha expressat la seva preocupació pel focus del virus aparegut a l'Irán, on han mort quatre persones, entre 18 diagnosticades, sense que cap de les mateixes hagués viatjat a la Xina ni hagués tingut cap contacte amb població procedent d'aquell país asiàtic.

Les autoritats coreanes per la seva banda han informat aquest dissabte de 229 nous casos, la qual cosa fa un total de 433 contagiats i suposa el quart dia consecutiu en el qual aquest país asiàtic registra rècord diari de nous afectats.



El segon recompte diari ha assenyalat l'existència de 87 nous casos, segons que ha informat aquest dissabte el Centre per a la Prevenció de Malalties Infeccioses de Corea (KCDC), que se sumen als 142 reportats a primera hora.



En els últims quatre dies el nombre de contagiats pel COVID-19, que ha deixat ja dos morts a Corea del Sud aquesta setmana, s'ha multiplicat per més de 14, amb la majoria de casos centrats en la ciutat de Daegu, 230 quilòmetres al sud-est de Seül.



Les autoritats sanitàries sud-coreanes han insistit de moment que l'epidèmia es troba encara en una fase controlable.

Augmenta el nombre de víctimes mortals a la Xina

A la Xina, les morts pel coronavirus han augmentat en les últimes 24 hores en més de cent persones. La Comissió Nacional de Salut del país asiàtic ha donat les xifres de 2.345 morts i de 397 nous infectats, fins a un total de 76.288 casos, va informar avui la



Segons la mateixa font, fins a la passada mitjanit local (16.00 GMT del divendres), es van detectar 5.365 casos sospitosos, mentre que 20.659 pacients s'havien recuperat de la malaltia.

En el seu informe diari, la Comissió va indicar que s'havia realitzat seguiment mèdic a 618.915 persones en contacte pròxim amb els infectats, dels quals 113.564 segueixen en observació.



Dels 397 nous casos confirmats, 366 s'han registrat a la província de Hubei, focus de l'epidèmia, i 314 en la seva capital Wuhan, d'11 milions d'habitants.

En aquesta província, on prop de 50 milions de persones es troben en quarantena des de fa un mes, es van produir 106 de les 109 noves morts.



Les altres tres defuncions van tenir lloc a les províncies o regions administratives de Hebei, Sanghái i Xinjiang.



La comissió va informar que els casos confirmats a la ciutat de Hong Kong s'eleven a 104, amb dues morts, mentre que a Taiwan es comptabilitzen 26 infectats i un mort.



Encara que una trentena de països compten amb casos diagnosticats de COVID-19, la Xina acapara entorn del 99% dels contagiats.



Els símptomes de la nova malaltia són en molts casos semblants als d'un refredat, però poden venir acompanyats de febre i fatiga, tos seca i dispnea (dificultat per a respirar).