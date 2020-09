Els partits independentistes aproven que només el Parlament "té legitimitat per atorgar o retirar la confiança al president"

Després de declarar aquest dijous al Tribunal Suprem, el president de la Generalitat, Quim Torra, el Parlament ha rebutjat l'enjudiciament i la possible condemna del president de la Generalitat, Quim Torra. La cambra ha donat llum verda a una proposta de resolució conjunta dels grups de JxCat, ERC i la CUP-CC. La resta hi ha votat en contra. El ple també ha manifestat que els fets pels quals s'acusa Torra "no són constitutius de cap delicte". I ha explicitat que només el Parlament pot retirar la confiança a un president de la Generalitat: "El Parlament reivindica la voluntat sobirana de la ciutadania de Catalunya, expressada en les eleccions al Parlament de Catalunya, per sobre de qualsevol criminalització, amenaça o intimidació o intent de deslegitimació per part de la judicatura o la fiscalia espanyoles. En aquest sentit, recorda que només la majoria d'aquest Parlament té legitimitat per atorgar o retirar la confiança al president i el Govern de la Generalitat".

Aquest divendres també s'ha reprès el debat de política general que ha tingut lloc aquest divendres. Durant les intervencions dels diputats s'han tornat a veure clares les diferències entre les forces independentistes i l'oposició: mentre que les primeres busquen una resposta unitària a la més que probable inhabilitació del líder de l'Executiu català, l'oposició torna a exigir unes noves eleccions, les quals Torra es nega a convocar.

La portaveu d'ERC i diputada al Parlament, Marta Vilalta, ha demanat "respondre conjuntament" la possible inhabilitació de Torra, per "no caure en un nou episodi de desorientació" de l'independentisme. "La millor resposta serà la que siguem capaços d'acordar", ha assegurat aquest divendres al debat de política general, en què ha avançat que ERC no votarà a favor de cap resolució que demani eleccions perquè "busquen desgastar el Govern".

Els cupaires volen que els independentistes pactin un data de les eleccions

Per la seva part, la diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha demanat al president de la Generalitat un "final digne" de la legislatura i "no tornar a viure una baralla i un sainet entre els socis del Govern". Sànchez ha defensat que la CUP ha fet una proposta a Torra per acabar la legislatura i ha lamentat que encara no hagin rebut una resposta. Els cupaires volen que els independentistes pactin un data de les eleccions i que, mentrestant, Torra segueixi exercint les funcions representatives en cas d'inhabilitació ferma, el que s'ha anomenat com a 'via Venturós'.



El grup parlamentari de JxCat ha avisat que "només" el Parlament pot atorgar o retirar la confiança al president de la Generalitat. La portaveu adjunta, Gemma Geis, ha preguntat a l'oposició, que reclama eleccions, si respectarà el resultat dels comicis després de constatar que s'han vulnerat en altres ocasions. I és que, tal com ha assenyalat Geis, tota l'oposició ha reclamat uns nous comicis de forma contundent en les seves intervencions, exigència que porten setmanes repetint.

Lorena Roldán ha instat al president a "posar fi a la seva etapa" com a cap del Govern "si de veritat està tan preocupat" per la pandèmia de Covid-19

La portaveu de Cs al Parlament, Lorena Roldán, ha instat al president a "posar fi a la seva etapa" com a cap del Govern "si de veritat està tan preocupat" per la pandèmia de Covid-19. També ha aprofitat per reclamar uns nous pressupostos de la Generalitat i que Torra no bloquegi la legislatura. "Pretén que els catalans estiguem pendents del seu tour judicial i de les seves amenaces de paralització del Parlament i del Govern", li ha retret, mentre que als catalans, ha assegurat, els preocupa "recuperar la feina, poder reobrir els seus negocis, si podran cobrar l'ingrés mínim vital i si els seus fills podran anar a l'escola demà en condicions de seguretat".

D'altra banda, els comuns veuen una "irresponsabilitat" que Torra no convoqui ja eleccions per acabar amb la gestió d'un executiu "zombie, agonitzant i sense projecte conjunt". La diputada Susanna Segòvia ha insistit que cal un executiu "fort" per encarar la tardor i ha criticat que el Govern "no ha fet res" durant aquesta legislatura. Ha criticat que "si haguéssin fet una mínima part del que s'hauria de fer" ara el país no es trobaria amb aquesta situació i que "potser" l'oposició tampoc els demanaria eleccions. "Són els del sí, però no, perquè saben el que s'ha de fer, però no ho fan", ha criticat. Per tot plegat, li ha llançat un "president, posi les urnes" i li ha recordat que "encara hi és a temps".

El PSC-Units ha carregat contra el Govern "esgotat i sense credibilitat"

En la mateixa línia, el PSC-Units ha carregat contra el Govern "esgotat i sense credibilitat" i ha insistit en què cal eleccions de manera immediata. La diputada Alícia Romero ha explicat que els socialistes rebutjaran totes les propostes de resolució del Govern perquè "tampoc les compleixen", un fet que ha qualificat d'"esgotador". "Qui retalla dia a dia mil·límetres de sobirania és vostè i el seu Govern, menystenint les resolucions que s'aproven", ha afegit.

Per últim, el diputat del PPC Santi Rodríguez ha demanat a Quim Torra que per "responsabilitat" convoqui eleccions avui mateix per evitar quatre mesos o més de "paràlisi". Rodríguez ha contestat d'aquesta manera el president català que aquest dijous va descartar eleccions per evitar una "cursa electoral irresponsable" en plena pandèmia. A més, ha assegurat que si el Tribunal Suprem acaba inhabilitant Torra de manera ferma, "només" serà responsabilitat del president.