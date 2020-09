Torra: "No seré jo qui aboqui Catalunya a una cursa electoral que paralitzaria el país"

El president de la Generalitat, Quim Torra, no convocarà eleccions catalanes en cas que el Tribunal Suprem ratifiqui la seva inhabilitació: "No seré jo qui aboqui el país a una cursa electoral que paralitzaria l'administració catalana". En una compareixença solemne des de la delegació de la Generalitat a Madrid, a la Llibreria Blanquerna, ha reiterat el missatge que ha repetit durant les darreres setmanes: tot i estar a les portes d'una més que probable inhabilitació, Torra prioritzarà deixar el Govern en funcions, desoint les demandes de l'oposició i del seu soci de Govern, ERC. Durant la roda de premsa, ha assegurat que anar a uns comicis seria "una irresponsabilitat" i ha assenyalat l'Estat com a responsable de deixar Catalunya sense president: "Tinc la impressió que una pancarta demanant l'alliberament dels presos i el retorn els exiliats és molt més important que la lluita contra la pandèmia. Així és com s'estimen Catalunya".

Torra ha afirmat que "Catalunya viu sotmesa a un arbitratge arbitrari": "He vingut a Madrid a mirar als ulls el tribunal que vol fer caure un nou president de la Generalitat". També ha criticat durament el Govern espanyol de coalició, a qui li ha recriminat que tampoc aturi la repressió que ja es vivia durant el Govern del Partit Popular. Fins al dia de la sentència, Torra ha assegurat que posarà els màxims esforços en combatre la pandèmia "fins a l'últim moment que sigui president" i ha mostrat el seu "compromís insubornable amb tota la gent de Catalunya i amb la llibertat": "No tinc cap ambició personal que passi per davant del projecte transversal de la independència".

"Un procés judicial aberrant i esperpèntic"

"Aquest és un càstig per a un país sencer en mig d'una pandèmia"

El president també ha carregat durament contra la judicialització del cas de la pancarta per la llibertat dels presos i els exiliats al Palau de la Generalitat, per la qual ha declarat aquest dijous al matí al Tribunal Suprem: "Aquests magistrats poden corregir un procés judicial aberrant i esperpèntic, i tenen a les seves mans una cosa més important que el meu futur polític, que és la defensa dels drets fonamentals".

El president ha afirmat que és una "immensa mentida" que es pugui "parlar de tot pacíficament i democràticament a Espanya" i ha recordat la violència policial de l'1 d'octubre de 2017, la persecució política als presos polítics i exiliats o el tancament de files al voltant del rei emèrit, Joan Carles de Borbó, fugat a l'Aràbia Saudita a les portes d'un judici per "un cas brutal de corrupció". També s'ha referit a l'infrafinançament "dels Països Catalans", i ha mencionat el cas de Dani Gallardo, el jove madrileny empresonat des de les protestes contra la sentència dels líders independentistes a Madrid.

Per al president, la judicialització política i la repressió "han anat massa lluny": "Em vull dirigir directament als ciutadans d'aquest país. Ni jutges, ni administratius, ni militars poden retallar un mil·límetre la sobirania del Parlament de Catalunya". "Aquest és un càstig per a un país sencer en mig d'una pandèmia", ha afegit".