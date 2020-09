L'independentisme torna a apel·lar a la "unitat estratègica", malgrat l'absència d'acords

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha contestat les rèpliques dels grups parlamentaris durant el Debat de Política General (DPG) d'aquest dimecres, un dia abans de la seva declaració al Tribunal Suprem. Durant les seves intervencions, ERC, JxCat i la CUP han tornat a apel·lar a la "unitat estratègica". Tot i això, la manca d'acords és evident, ja que no s'ha pactat una data de les eleccions que Torra no vol convocar ni s'han trobat solucions compartides per respondre a la més que possible inhabilitació del president.

Torra ha agraït als grups independentistes que donessin suport al seu Govern "en moments molt difícils". "A mi mai em trobaran en cap disputa amb els partits: la meva única disputa és amb l'Estat espanyol", ha remarcat després que el president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, posés en dubte la relació amb els seus socis de Govern. "Jo sempre seré al costat dels que realment volen culminar el procés d'independència", ha insistit.

Davant de la insistència dels grups parlamentaris, que li han reclamat uns nous comicis, Torra s'ha posat a la defensiva. "Pregunti als pares i mares, als autònoms, als comerços que hn tancat, a la gent que està treballant als hospitals, als mestres, a tots aquells que no estan cobrant l'ERTO si la seva preocupació són les eleccions a Catalunya", ha etzibat el president. Així doncs, ha tornat a esquivar la polèmica sobre fixar una data electoral, el mateix que ha fet durant la seva intervenció al matí.



En resposta a aquesta qüestió, el diputat de la CUP Carles Riera ha matisat les demandes del seu partit, que és proposar una data d'eleccions pactada per les forces independentistes. "No volem que siguin els tribunals els que activin els cicles polítics i electorals d’aquest país", ha especificat Riera.

Sergi Sabrià: "Li recollim el guant. Som aquí per la llibertat del país no per guanyar-nos entre nosaltres"

Mentre que els anticapitalistes han convocat mobilitzacions a Barcelona davant de la possible inhabitació de Torra, el president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha reclamat "determinació i amnistia" per resoldre el conflicte polític amb l'Estat". Així mateix, ha insistit en augmentar la cooperació entre les forces independentistes. "Li recollim el guant. Som aquí per la llibertat del país no per guanyar-nos entre nosaltres", ha conclòs.