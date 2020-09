Torra denuncia la repressió de l'Estat a les portes de la vista sobre la inhabilitació i esquiva la qüestió electoral

A només un dia de la vista al Tribunal Suprem sobre la seva inhabilitació, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha dedicat la seva intervenció durant el debat de política general del Parlament a destacar l'obra del seu Govern d'aquesta legislatura. Cap anunci, però, d'una possible data d'eleccions. Torra ha esquivat la qüestió electoral evitant perlar d'una convocatòria d'eleccions prèvia a la probable ratificació judicial de la seva inhabilitació com a president. De moment, tot apunta al fet que el Govern de la Generalitat quedarà en funcions els pròxims mesos, després que ERC es comprometés a no presentar cap candidat alteratiu tal com de fet va demanar el propi Torra. Mentrestant continua la complicada negociació entre les forces independentistes per consensuar una resposta conjunta entre JxCat, ERC i la Cup. Unes converses de resultat incert ara mateix tot i que algunes fonts asseguren que s'ha avançat en la direcció d'una resposta acordada a la decisió que prengui el Suprem.

Torra ha lamentat la "interferència" de l'Estat en la vida política de Catalunya, en referència a la cita judicial de demà: "La interferència judicial i política de l'Estat espanyol en forma de repressió no permeten al nostre país ni al nostre Parlament un funcionament ple, normal i coherent amb la voluntat democràtica de la ciutadania". Com ja ha fet en nombroses ocasions, el president ha posat al centre del debat la lluita contra la pandèmia i ha assegurat que aquesta és la seva "primera prioritat": "Res ens desviarà d'això", ha dit, tampoc les peticions per convocar eleccions fetes des de l'oposició i des d'ERC mateix.



Durant els darrers minuts, de la intervenció, el president ha afirmat que la seva legislatura ha quedat marcada pel "cercle perfecte de la repressió", començant amb el veto del Tribunal Constitucional a la investidura de Carles Puigdemont i que podria acabar amb la seva inhabilitació. També ha denunciat de nou que el motiu pel qual se'l jutgi sigui penjar una pancarta per l'alliberament dels presos i els exiliats independentistes al Palau de la Generalitat i mantenir-la en període electoral: "Què hi deia aquella pancarta? Si hagués dit una altra cosa, declararia un president de la Generalitat demà?".

Torra ha carregat contra el poder judicial espanyol, però també contra "l'Estat i els partits" que "han promogut que això passés": "Hi ha tot un Estat dedicat a combatre una idea i uns partits que li donen suport. Són uns partits que estan d'acord en que posar una pancarta és motiu per inhabilitar un president de la Generalitat i provocar un període d'inestabilitat al país, en plena pandèmia".

Baixes laborals per als pares amb infants confinats

Sobre la transmissió del virus, el president ha assegurat que la situació a Catalunya és "estable" i ha destacat la baixada de l'índex de risc de rebrot, actualment al 157: "Lluny dels 200 punts de juliol i agost, però encara lluny també dels desitjats 100 punts". D'altra banda, ha comparat la situació catalana amb la de Madrid i el País Basc i ha demanat prendre decisions "responsables" per alleugerir la situació a tot l'Estat: "Tenim un problema enorme".

També s'ha referit a l'inici del curs escolar i ha denunciat la falta de cobertura de l'Estat espanyol perquè els pares s'acullin a una baixa laboral en cas que els seus fills s'hagin de confinar: "He insistit i m'he matat per dir al Govern espanyol que regulés aquestes baies. Què fem? Els deixem a la intempèrie?" El president ha insistit que les escoles "no tancaran en tot el curs", sigui per fer classes o per mantenir el servei de menjador obert per als alumnes becats.

Regulació de lloguers i de l'atenció primària

"Necessitem més recursos, senzillament els nostres. Els recursos dels catalans, que desapareixen pel forat negre de Madrid".

Entre les qüestions destacades durant el seu mandat, Torra ha lamentat l'impacte social i econòmic de la pandèmia i ha fet un repàs de les dades d'atur i d'ocupació, minvades pel confinament quan Catalunya "havia arribat a les xifres de 2008". En aquest context, ha aprofitat per carregar contra el model de finançament amb al·lusions a l'espoli fiscal i ha remarcat la necessitat d'assolir "tota la sobirania": "Necessitem més recursos, senzillament els nostres. Els recursos dels catalans, que desapareixen pel forat negre de Madrid".

Tampoc ha deixat de destacar la recent aprovació de la regulació dels lloguers i ha assenyalat que el projecte recull "la vetlla dels drets i els interessos legítims de totes les parts", després que JxCat portés al límit les negociacions amb el moviment pel dret a l'habitatge per blindar el petit propietari. Sobre la llei, el president ha demanat al "govern més progressista de la història", referint-se al Govern de Pedro Sánchez, que no recorri la llei al Tribunal Constitucional per una qüestió de competències.

Sobre el teletreball, el president ha afirmat que ja és "una forma de treball més" i que la Generalitat ha estat "pionera" a l'hora de regular-lo mitjançant un decret llei, en paral·lel de la regulació en la qual treballa el Govern espanyol. Torra també ha demanat als grups del Parlament "col·laboració" per aprovar la reforma estructural del sistema de Salut, un cop una trentena de professionals sanitaris nomenats pel Govern presentin una proposta el pròxim dilluns: "És una oportunitat que no podem deixar escapar".



A més, Torra ha recordat que el seu Govern va iniciar just després de l'aplicació de l'article 155 i amb la pugna contra les delegacions exteriors de la Generalitat. Just després ha anunciat que l'Executiu treballa en l'obertura de les tres noves, a Austràlia i Nova Zelanda, al Japó i al Senegal: "Durant el confinament, hi havia 3.000 persones atrapades a l'estranger. Moltes venien a les delegacions catalanes en comptes de les espanyoles".