L'oposició exigeix a Torra una data d'eleccions per no "degradar" les institucions catalanes

Després de la intervenció del president de la Generalitat, Quim Torra, durant el debat de política general que es fa aquest dimecres, ha arribat el torn de l'opsició. Com és habitual, el portaveu del grup parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha mantingut un to hostil i sarcàstic durant la seva intervenció, en la qual ha carregat contra la gestió del Govern de Torra. Per al diputat espanyolista, la vista al Tribunal Suprem d'aquest dijous acabarà en una inhabilitació segura de Torra. "Aquest serà el darrer ple al qual vostè assisteixi", ha remarcat. "Probablement avui acaba la seva legislatura a Espanya i Catalunya i és normal que sigui així si ens posem a examinar quines han estat les seves fites de la seva presidència del darrer any", ha etzibat.

Carrizosa: "No hi ha futur amb vostès a la Presidència"

Carrizosa ha retret a Torra les seves declaracions en les quals va assegurar que "no venia a gestionar una autonomia". Segons el diputat de dretes, això ha provocat que Catalunya tingui pitjors xifres en atur, PIB i turisme que altres comunitats autònomes després de l'arribada de la pandèmia. Respecte a la seva inhabilitació, Carrizosa ha acusat a Torra d' "enrocar-se" en la presidència "intentant intoxicar a altres poders", com ara el Parlament. "Va pressionar al poder legislatiu perquè no acatés l'ordre del poder judicial. No hi ha futur amb vostès a la Presidència", ha denunciat.



Així mateix, ha culpat Torra d'utilitzar la pandèmia per "alimentar el Procés", i ha retret algunes de les iniciatives parlamentàries, com ara la llei de regulació dels lloguers en els municipis de més de 20.000 habitants. "El Consell de Garanties Estatutàries diu que és il·legal però vostès volen conflicte competencial i populisme", ha afirmat.

El to del president del grup parlamentari de PSC-Units per Avançar, Miquel Iceta, ha estat més conciliador però igualment dur amb Torra. L'ha acusat de no separar adequadament el poder executiu del legislatiu i de provocar una "degradació institucional i política". "Legislar per la vida del decret llei té menys qualitat democràtica que legislar a través del procés legislatiu ordinari", ha assegurat. En aquest sentit, ha lamentat la falta d'entesa i cooperació entre els grups parlamentaris i els socis del Govern català, així com amb el Govern espanyol.

Miquel Iceta: "Jo no allargaria més la vida d’aquest Govern"

"Jo no allargaria més la vida d’aquest Govern", ha etzibat Iceta, qui ha recordat que el propi Torra va dir a principis d'any que s'havia sentit "poc defensat, poc autoritzat" i que "la legislatura estava esgotada". En aquest sentit, ha recordat que a altres parts de l'Estat espanyol, com ara el País Basc, s'han convocat eleccions enmig de la pandèmia, i que això no hauria de ser una excusa per seguir ajornant-les.

Tot i això, ha assegurat que des del seu grup parlamentari volen formar part del pacte per la salut, del qual, segons Iceta, encara no tenen detalls concrets. Ara bé, el socialista, que s'ha mostrat comprensiu amb la situació actual, ha assenyalat que "la pandèmia no ha fet més que agreujar dinàmiques que tenien arrels més antigues", i ha lamentat que el president Torra no hagi "complert" les promeses que va fer el dia de la seva investidura, entre elles fomentar "una Catalunya oberta al món".



