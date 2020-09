L'independentisme tanca files contra la inhabilitació de Torra a les portes del Suprem

Pendents de la vista que el Tribunal Suprem (TS) celebra aquest dijous per confirmar -o no- la condemna del president de la Generalitat, Quim Torra, l'independentisme ha tancat files i ha mostrat la seva indignació en vers la possible inhabilitació del líder de l'Executiu català a les portes del Suprem. El líder d'ERC a Madrid, Gabriel Rufián, el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, la líder de JxCat al Congrés dels Diputats, Laura Borràs, i el diputat de la CUP al Congrés, Albert Botran, han estat dels primers en reaccionar.

En primer lloc, Gabriel Rufián ha denunciat l'"atemptat" contra Quim Torra una hora abans de la seva vista al Suprem, que haurà de revisar la inhabilitació a Torra dictada pel TSJC. A les portes del tribunal, Rufián ha fet una crida a l'independentisme per pactar una unitat estratègica per reforçar les institucions, el mateix que va reclamar aquest dimecres el diputat al Parlament, Sergi Sabrià, durant la seva intervenció en el debat de política general. El diputat republicà, que ha donat per feta la inhabilitació de Torra, ha apostat per dialogar amb l'Estat davant la "guerra judicial" contra el sobiranisme.

El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha demanat al TS que deixi de fer el "ridícul internacional" i li ha reclamat que "apliqui justícia" no condemnant el president de la Generalitat per una qüestió "inèdita". Des de Madrid, Mauri ha afegit que enlloc del món s'inhabilita un president per una pancarta demanant la llibertat dels presos polítics i la llibertat d'expressió. En aquest sentit, ha recordat que el grup de detencions arbitràries de les Nacions Unides ha tornat a demanar a l'Estat la llibertat dels independentistes empresonats. "Avui som aquí com sempre al costat de la gent que pateix repressió", ha afegit.

Per la seva part, Laura Borràs ha alertat que la inhabilitació de Torra seria "l'atropellament democràtic més greu viscut a l'Europa occidental". En declaracions a la premsa davant el Suprem, Borràs ha denunciat que es pugui inhabilitar el president del Govern català per haver mantingut una pancarta al Palau de la Generalitat que defensava la llibertat d'expressió. L'exconsellera també ha advertit l'Estat que el conflicte polític no se solucionarà pas amb sentències, inhabilitacions, presó i "exili", sinó amb voluntat política: "Nosaltres estem aquí, esperem algú a l'altre costat", ha conclòs.

Per últim, Albert Botran ha denunciat la "persecució política" per part de la justícia espanyola cap al president del Govern català. Botran ha remarcat que "el motiu de fons" d'aquesta causa no és el fet concret d'haver penjat la pancarta, sinó que és per a "eliminar un enemic polític". "Molts presidents, incloents els tres últims, han patit persecució política, i ara estem davant d'un judici polític", ha argumentat el diputat cupaire, que ha criticat "l'abús de poder dels jutges espanyols".