Els partits sobiranistes i el PSOE s'uneixen en contra del "discurs de l'odi" de l'extrema dreta 

El PSOE, Podem, ERC, JxCat, PNB, Bildu, la CUP, Més País, Compromís i BNG han fet el primer pas per avançar cap a una estratègia comuna amb l'objectiu de frenar els "discursos de l'odi" de l'ultradreta, especialment els que es donen al Congés dels Diputats. Fins a 10 formacions polítiques han subscrit un manifest conjunt, titulat "Manifest a favor de la democràcia" que denuncia "els discursos racistes, xenòfobs, masclistes que hem escoltat en el que va de legislatura per part de l'extrema dreta".

"Les forces parlamentàries que signem aquest manifest volem reafirmar el nostre compromís amb els drets humans, la democràcia, la justícia social i la igualtat entre tots els ciutadans i ciutadanes, sense importar el lloc on hagin nascut, el seu gènere, creences religioses o orientació sexual", assenyala el text.



Aquestes formacions alerten que "els discursos racistes, xenòfobs i masclistes" que han escoltat en el que va de legislatura "per part de l'extrema dreta i dreta extrema són incompatibles amb els valors propis d'un sistema democràtic i suposen un perill per a la convivència".

En el manifest també s'expressa el rebuig d'aquests partits a "les estratègies i discursos negacionistes respecte a la pandèmia provocada per la covid-19 i les seves conseqüències, pels seus efectes negatius sobre la salut i la convivència ciutadana".



Per aquests motius, i en un ambient de crispació total en la Cambra Baixa, les formacions que subscriuen el text expressen la seva solidaritat "amb totes les persones que han estat objecte dels atacs i insults des d'aquestes actituds radicals i intolerants, inclosos membres del Congrés dels Diputats i del propi Govern espanyol, així com reconèixer als lluitadors i lluitadores per les llibertats que van combatre el feixisme, la memòria del qual també ha estat menyspreada".

Des de fa mesos, les formacions del bloc de la investidura i les de l'Executiu de coalició mantenen converses per reflexionar sobre com blindar-se davant els discursos de l'odi que, al seu judici, l'extrema dreta protagonitza a les Cambres. El dimarts, Bildu i ERC van demanar una estratègia conjunta per fer front a aquests discursos, una estratègia que derivés en una iniciativa comuna en la moció de censura de Vox (ERC va proposar que cap dels partits intervingués en el debat, perquè els diputats de la formació d'ultradreta es quedessin sols).



No obstant això, segons el portaveu del Grup Republicà, Gabriel Rufián, el PSOE i Unidas Podemos no havien volgut "comprar" aquesta estratègia. Aquest dimecres, aquests 10 partits han fet públic el manifest en el qual no sols denuncien els discursos de l'odi de la ultradreta, sinó que es comprometen a demanar a la Presidència del Congrés que sancioni, a través del Codi de Conducta dels Diputats, totes les actituds de falta de respecte en la Cambra.