Els Pressupostos de l'Estat arriben al Consell de Ministres després de salvar divisions fins a última hora

Finalment, l'avantprojecte dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021 arribarà aquest dimarts a la taula del Consell de Ministres, després que els socis de Govern espanyol superessin in extremis les diferències que els han mantingut en tensió fins a les 23.00 hores.

Fonts socialistes de l'Executiu espanyol van assegurar a última hora de la nit del dilluns que no es retardaria l'aprovació dels Comptes de l'Estat que, com va dir el president del Govern estatal, Pedro Sánchez, a primera hora davant els presidents de les comunitats autònomes i davant la mateixa presidenta de la Comissió europea, Ursula von der Leyen, tindran llum verda aquest mateix dimarts.

Gairebé a les 23.00 hores, diferents fonts van assegurar a 'Público' que finalment s'havia aconseguit un acord

A la meitat de la tarda, Unidas Podemos va alterar l'anunci fet pel president del Govern espanyol, en assegurar que encara no havien tancat un acord, i que quedaven dos fronts oberts: la regulació del preu del lloguer de l'habitatge -que pretén que es tramiti en paral·lel als Comptes, i noves millores per facilitar l'accés a l'Ingrés Mínim Vital (IMV).

Pocs minuts abans de les 23.00 hores, diferents fonts van assegurar a Público que ja havien segellat un acord: aquest implica portar la regulació sobre lloguers al Consell de Ministre en tres mesos, i presentar-lo davant el Congrés dels Diputats en quatre. En matèria del IMV, ningú va voler detallar en què consisteix el pacte.



En relació al primer, és una promesa de l'acord de coalició que des del PSOE volen abordar a través d'una llei d'habitatge, si bé no especifiquen terminis -l'objectiu dels seus socis és precisament aconseguir compromisos en aquesta línia-; en el segon, ja s'han aprovat algunes millores, però per a Unidas Podemos no són suficients, i consideren que encara hi ha un "coll d'ampolla" que impedeix a centenars de milers de persones vulnerables accedir a la prestació.



Aquests fronts ja estaven oberts el divendres, i des de llavors s'han establert les converses, amb especial intensitat durant la tarda del dilluns.

Per part seva, des del sector del PSOE de l'Executiu reconeixien aquestes diferències amb el seu soci de Govern, però se'ls va restar importància, en considerar que les matèries en qüestió no eren aspectes fonamentals dels Pressupostos, i que es podia buscar a tots dos temes una sortida pactada, si pot ser, abans de la reunió de l'Executiu espanyol, com així va ser.

No obstant això, al PSOE no ha agradat el posicionament d'Unidas Podemos hores després de l'anunci fet pel president, i creuen que només és tirar pedres contra la teulada del Govern espanyol, quan el més important ara és donar una imatge d'unitat, i de tenir un projecte conjunt.

I, quant a l'anunciada compareixença de Sánchez i del vicepresident segon, Pablo Iglesias, per explicar les línies generals dels Pressupostos abans de la seva aprovació en el Consell de Ministres -estava prevista oficiosament per a les 9.00 hores d'aquest dimarts- sembla que finalment no se celebrarà.



A les 23.15 hores del dilluns el Govern estatal va enviar als mitjans de comunicació la seva agenda d'activitats on havia d'incloure's la compareixença de Sánchez i esglésies, però no apareixia en les previsions. Habitualment, l'agenda diària del l'Executiu espanyol sol ser feta pública abans de les deu de la nit.