Els sindicats titllen de "temeritat" el pla de retorn a les aules de la Generalitat

El pla de retorn a les aules presentat aquest dimecres pel conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha despertat moltes crítiques entre els sindicats. Coincideixen que es tracta d'una proposta no consensuada amb els treballadors i que no és realista a l'hora d'assegurar les mesures de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries.



El sindicat Ustec·Stes ha criticat que el conseller d'Educació, Josep Bargalló, està traslladant la responsabilitat del pla de reobertura a les direccions dels centres educatius: "Si no vol assumir responsabilitat, que dimiteixi". El portaveu del sindicat, Ramon Font, ha assegurat que el conseller s'està rentant les mans amb el pla i ha dit que el departament "està fent el mateix" que ja va dir la ministra Isabel Celaá fa setmanes. Font s'ha queixat que una mascareta no és un equip de protecció individual i ha recomanat als centres que "no obrin perquè no estan preparats per a la prevenció de riscs laborals".



El portaveu també ha criticat que es contempli la possibilitat que a Infantil el docent vagi amb mascareta però l'alumne no, quan ´s una edat en la qual és "impossible que es pugui mantenir la disciplina de la distància social. Així mateix, ha dit que l'atenció personalitzada presencial o les activitats no lectives amb grups reduïts als centres "no es pot fer" perquè el docent o bé fa docència telemàtica o la fa presencial.



La Intersindical-CSC ha titllat de "temeritat sanitària" obrir les escoles en les condicions plantejades perquè "es juga amb la salut dels alumnes, de les famílies, dels treballadors i de tota la societat". A més, ha afegit que "atempta contra els principis bàsics de l'educació". El sindicat ha fet una crida a la comunitat educativa a "plantar-se" i creu que la prioritat ha de ser treballar "per tenir un curs vinent en condicions". En un comunicat, ha lamentat que el pla "no preveu cap recurs extraordinari de personal ni cap planificació d'espais", tot i preveure reduir grups, i també que "es traspassa tota la responsabilitat a les direccions quan hi ha alts càrrecs que haurien d'assumir-les".

La Intersindical ha assegurat que no s'ha comptat amb els sindicats ni amb la comunitat educativa per a l'elaboració del pla, ja que no han tingut "ni veu ni vot", i ha lamentat la "descoordinació informativa flagrant" del Departament, ja que el conseller tenia prevista una roda de premsa a dos quarts d'una del migdia mentre el pla "ja corria" des de primera hora del matí per grups de Whatsapp o Telegram "i tornava a causar neguits, incerteses i indignació".



Per altra banda, CCOO assegura que el pla és "imposat i sense garanties". En un comunicat, el sindicat ha denunciat que el document no ha estat traslladat a cap àmbit de negociació amb els representants sindicals i que no ha estat "negociat ni acordat". De fet, han qualificat el pla "d'unilateral" i han assegurat que s'ha "ignorat" i "menyspreat" els sindicats. CCOO ha apuntat a mobilitzacions dels treballadors de l'educació "per combatre aquesta dinàmica d'imposició" i "tornar a la negociació per aconseguir un retorn en condicions per a tota la comunitat educativa".



El sindicat ha explicat que, poc abans de la roda de premsa del conseller, s'ha celebrat una reunió "informal i informativa" de la Comissió paritària de Prevenció de Riscos Laborals dels centres públics on s'ha facilitat el document perquè no estava aprovat pel Procicat. "No podem acceptar excuses quan en tot moment des de CCOO hem reclamat un espai de diàleg i negociació on puguin estar representats tots els àmbits educatius", ha afirmat.

La FAPAC creu que no es garanteix el dret a l'ensenyament

La Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FAPAC) també mostra el seu descontentament i retreu a Educació que no hagi dissenyat un "pla de contingència" per garantir el dret a l'ensenyament dels alumnes en el retorn a l'escola. En declaracions a l'ACN, la presidenta de l'entitat, Belén Tascón, ha mostrat preocupació pel fet que el Departament insisteixi en la via organitzativa del tercer trimestre, quan cada centre ha impartit coneixements de la manera que li ha semblat més oportuna. Això, afirma Tascón, "ha generat grans desigualtats", per la qual cosa, a parer seu és previsible que el retorn a les escoles en continuï provocant.



De fet, la presidenta de la Fapac ha considerat "molt indicatiu" que aquest retorn sigui "voluntari". I ha reflexionat que si del que es tracta és de fer un "acompanyament emocional" als alumnes, com ha indicat el conseller d'Educació, Josep Bargalló, serà difícil que es pugui fer "per als que més ho necessiten".