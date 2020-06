Els treballadors de Nissan demanen al Parlament que faci "l'impossible" per aturar el tancament de l'empresa

Els treballadors de Nissan han acusat l'empresa d'ofegar la fàbrica de la Zona Franca de Barcelona intencionadament i de mentir amb les dades que justifiquen el tancament de les instal·lacions a Catalunya. "Nissan ens ha enganyat a tots", ha dit Miguel Ruiz, del sindicat USOC en una sessió conjunta de les comissions de Treball i d'Empresa al Parlament. Durant la seva intervenció, els membres del comitè d'empresa han demanat als governs que facin "l'impossible" per dificultar la marxa de l'empresa i han insistit a reclamar la derogació de la reforma laboral. "Nissan marxa ara de Barcelona perquè li és fàcil", ha dit Ruiz. Els sindicalistes s'han mostrat decebuts amb les administracions, a qui han retret haver actuat quan ja era massa tard.

"Posem-ho difícil entre tots. Els treballadors estem fent l'impossible. No podem deixar que Nissan se'n rigui dels treballadors i dels polítics"

La direcció de l'automobilística a l'Estat i a Europa també estava convocada a la sessió però ha declinat participar-hi al·legant que no vol comparèixer abans que comenci el període de consultes aquest dimarts. La decisió ha indignat els treballadors i els parlamentaris que han considerat que els directius han de donar explicacions pel tancament d'unes plantes que donen feina a 3.000 persones directament i a més de 20.000 de forma indirecta. "Posem-ho difícil entre tots. Els treballadors estem fent l'impossible. No és una situació fàcil però no podem deixar que Nissan se'n rigui dels treballadors, se'n rigui dels polítics. A mi m'indigna que avui no estiguin aquí", ha afegit el sindicalista d'USOC.

Durant la seva intervenció, els sindicalistes han reclamat als parlamentaris que treballin per recuperar l'autorització administrativa dels processos d'acomiadament col·lectiu. "És molt fàcil tancar una fàbrica a Espanya, en altres llocs és més difícil. Aquí tenen un mes de període de consultes, ens expliquen la 'milonga' que volen i marxen. Això s'ha de canviar", ha reclamat el president del comitè d'empresa, Juan Carlos Vicente.

Segons els treballadors, si els governs i els treballadors ho posen difícil Nissan no abandonarà les operacions perquè fa un any "l'empresa deia que era viable", ha recordat Ruiz, que ha assegurat que "no hi ha cap fàbrica a Europa" amb la capacitat d'adaptar-se a la construcció de diferents models com la de la Zona Franca. A parer del representant de la plantilla, l'empresa ja volia tancar la planta de feia temps, ha vist que era "ara o mai" i ha fet un "pla industrial maquillat" per justificar el tancament. "Estem produint a un 20% de capacitat perquè ells han volgut que estem a un 20% de capacitat", ha dit Vicente.

"Estem produint a un 20% de capacitat perquè ells han volgut"

Els sindicats han recordat que els treballadors fa 10 anys que fan plans de competitivitat i que el maig del 2019 es va arribar a un acord de 600 baixes a canvi d'inversions que garantissin el futur de la fàbrica. A més, han reclamat que s'exigeixin garanties a Nissan per haver rebut ajudes públiques durant anys. També han exigit a les administracions que faci veure a Renault, soci de l'aliança amb Nissan i Mitsubishi, que "també tindran problemes" si es tanquen les fàbriques catalanes.

El comitè d'empresa té dos judicis pendents per vulneració del dret a vaga als centres de Sant Andreu de la Barca i de Zona Franca. Els treballadors estan en vaga indefinida des del 4 de maig.

Decepció amb les administracions

"Estic decebut amb les administracions en general", ha assegurat Ruiz. Els treballadors lamenten que es deixin "portes legals obertes que s'haurien pogut haver tancat abans" i que faciliten tancaments amb justificacions que són "mentida". "Nissan potser se'n va perquè no s'han fet bé les coses. Si no, no se n'aniria perquè som competitius", ha afirmat. "La ciutadania us vota perquè feu polítiques valentes i perquè obligueu d'alguna manera a una empresa que ha estat beneficiant-se de les arques públiques, que ha fet un ERTO de força major i que se'n va de Barcelona de manera covarda", ha afegit.

Els parlamentaris han lamentat que la directiva no hagi comparegut a la comissió. El diputat socialista Pol Gibert ha assegurat que "40 anys d'història no es mereix aquest menyspreu" i ha lamentat l'"absoluta manca de respecte institucional" de Nissan. La representant de Catalunya-En Comú Podem, Yolanda López, ha criticat el "desvergonyiment" de l'empresa mentre que el polític de la CUP, Vidal Aragonès ha dit que no es pot permetre que es defugin les citacions de compareixença i ha demanat als grups que no siguin responsables de denigrar el Parlament.

Santi Rodríguez (PP) ha lamentat no haver pogut escoltar els motius darrere el tancament. Per part d'ERC, Jordi Albert ha dit que l'actitud de l'empresa és "indignant i vergonyosa" i, Eduard Pujol, de JxCat, ha expressat "malestar" per la incompareixença dels dirigents de la multinacional.