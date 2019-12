Quan falta menys d’un mes perquè es posi en marxa la Zona de Baixes Emissions (ZBE) que restringirà l’accés a Barcelona d’alguns dels vehicles més contaminants, l’Ajuntament ja ha assumit que la mesura serà insuficient. I que haurà d’emprendre noves mesures per abordar el problema de contaminació i de salut pública que suposen les emissions actuals. En aquest sentit, el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, ha explicat en una entrevista a TV3 que l’Ajuntament reclamarà al Govern espanyol que retiri punts del carnet als conductors que reincideixin en saltar-se la ZBE. De moment, les multes per incomplir la ZBE seran de 100 euros.



Durant l’entrevista, Badia ha reconegut que "no serà suficient la Zona de Baixes Emissions en temes de salut, no serà suficient en temes d'emissions”. De fet, només el pont aeri Barcelona-Madrid “tindria un impacte similar a la ZBE de Barcelona” i en aquest cas existeix una alternativa, l’AVE, clarament menys contaminant. Per tot plegat, el regidor ha manifestat que “necessitem que no només les administracions sinó també que s'impliqui tot el sector econòmic i industrial d'aquest país."



La setmana passada, el consistori va presentar un informe en què se subratllava que la ZBE serà insuficient per assolir els objectius pretesos, de manera que s’estudiaran altres mesures, com ara la creació d’un peatge urbà o mesures específiques per a les escoles o famílies amb rendes més baixes.



En contrast amb aquest anunci, el regidor d’ERC Max Zañartu ha explicat aquest mateix dilluns que el seu grup i el Govern municipal negocien una exempció per a famílies amb rendes baixes i “autònoms precaris”, que els permetria circular per la ZBE a partir de l’1 de gener tot i no tenir l’etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT). Segons Zañartu, de l’exempció se’n beneficiarien “uns pocs milers de vehicles”. A més a més, els vehicles professionals, bàsicament les furgonetes, els camions i els autobusos, tindran una moratòria d’un any i no seran sancionats fins l’1 de gener del 2021.