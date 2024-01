Una enquesta situa ERC per davant del PSC en intenció de vot a les eleccions al Parlament

A diferència de les darreres enquestes del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el sondeig anual de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) situa ERC al capdavant en intenció de vot a les eleccions al Parlament. En concret, l'estudi -que s'ha presentat aquest dijous- dona als republicans una intenció de vot del 19,7%, més de tres punts per sobre d'un PSC que es quedaria en el 16,4%. En tercera posició apareix Junts, amb el 15,6%.

Mentre que els baròmetres del CEO progressivament han eixamplant l'avantatge dels socialistes sobre ERC -en l'últim, els de Salvador Illa es mouen entre 39 i 45 diputats i els republicans entre els 29 i els 34-, els darrers sondeigs anuals de l'ICPS han col·locat els de Pere Aragonès al capdavant en intenció de vot. L'estudi surt de 1.200 entrevistes realitzades entre el 31 d'octubre i el 20 de novembre de l'any passat, les dates en què van tancar-se els acords d'ERC i Junts amb el PSOE per investir Sánchez.

El Sondeig d'Opinió Catalunya 2023, que no ofereix projecció d'escons, col·loca en quarta posició En Comú Podem, amb el 5,8% d'intenció de vot, just per davant de la CUP (4,2%) i el PP (4%). En canvi, Vox, amb un 2,1%, patiria un retrocés, i Cs, amb el 0,6%, quedaria amb tota probabilitat fora de la cambra, com pronostiquen totes les enquestes.

Els votants d'ERC prefereixen com a president del Govern Junqueras abans que Aragonès

Tot i que Junts apareix com a tercera força, el sondeig situa l'expresident Carles Puigdemont com a preferit per dirigir el Govern de la Generalitat. En concret, el citen el 19% dels enquestats. Curiosament, entre els votants d'ERC el nom preferit com a president és el d'Oriol Junqueras (34,1%), per davant de Pere Aragonès, citat pels 16,9% dels votants del partit.

En canvi, en unes eleccions al Congrés, l'estudi col·loca el PSC al capdavant, amb el 28% dels sufragis. Junts passaria del cinquè al segon lloc en vots, amb un 10,3%, per davant dels comuns, amb un 10,2% i ERC, amb el 8,6% (8,5%). En cinquè lloc se situaria el PP, amb un 7,3%, seguit de Vox (2,8%), CUP (1,7%) i Cs (0,3%).

El Procés acabarà amb més autogovern

D'altra banda, l'enquesta reflecteix que més de la meitat de ciutadans creu que el Procés independentista acabarà amb l'Estat atorgant més autogovern a Catalunya, però sense arribar a un estat propi, un escenari que només el 5% dels enquestats veu com a desenllaç. El 27,3% de la ciutadania opina que el conflicte polític s'acabarà amb l'abandonament del Procés.

El nombre de persones que creuen que tot acabarà amb un acord amb Madrid per més competències ha crescut en l'últim any del 41,6% al 53,7% dels enquestats, després de diversos anys d'estabilitat al voltant del 40%. Per contra, els qui creuen que acabarà amb un final del procés sense més autogovern passen del 41,6% el 2022 al 27,3% el 2023.

Pel que fa a quin és el desig –i no el que creuen que passarà– sobre el desenllaç del procés sobiranista, un 49,5% vol que acabi amb més autogovern, el 28,8% amb independència, i el 15,6% amb un abandonament del procés.

Entre les opcions preferents de forma de govern per a Catalunya, l'estat independent continua en primera posició, però amb una caiguda del 35,8% al 33,9% dels suports en un any –el màxim històric havia estat un 44,3% el 2012–. La forma actual de Comunitat Autònoma és la millor opció pel 29,3% de participants (28,9% el 2022), mentre que l'estat federal ho és pel 20,6% de persones (17,7%). En un referèndum binari, els partidaris d'un estat propi són el 39,5%, mentre que els qui votarien "no" són un 52,5%, uns percentatges pràcticament invariables en els últims tres anys i lluny de l'empat a 46% del 2018.