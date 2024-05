Entitats ecologistes demanen recuperar el Departament de Medi Ambient amb rang de vicepresidència

Un total de 127 entitats ecologistes han demanat recuperar el Departament de Medi Ambient i fer-ho amb rang de vicepresidència en el Govern que es constituirà properament, fruit dels resultats del passat 12-M. En un manifest conjunt, han denunciat que en les darreres quatre legislatures Catalunya ha patit "una greu anomalia" en haver eliminat el 2010 la conselleria de Medi Ambient.

👋 Les entitats ecologistes + importants del país estem impulsant un Manifest per demanar la restitució del Deptm. de Medi Ambient.

📢 Totes les entitats que us hi vulgueu adherir envieu un mail i el logo a correu@ecologistes.cat

Llegiu el manifest 👇https://t.co/A2t9va8PBv — Ecologistes de Catalunya (@ecologistescat) May 22, 2024

L'absència d'aquesta, han dit, ha contribuït "a un llarg període de retrocés ambiental". Han assenyalat que hi ha hagut una gestió "erràtica" de l'aigua, una manca de política d'impuls d'energies no renovables "no especulatives" i una pèrdua constatada de biodiversitat. Així, han demanat a les formacions polítiques del nou Parlament que es posicionin "clarament".

El text, que està impulsat per Ecologistes de Catalunya, la Xarxa per a la Conservació de la Natura, Depana i Ecologistes en Acció, també posa de manifest l'augment de la contaminació pel "descontrol" creixent de residus, l'impacte negatiu d'un model turístic i d'un sistema d'agroindústria i ramaderia "insostenibles", la falta d'inversions en mobilitat sostenible, o l'espiral d'especulació urbanística.

"No podem tornar a cometre els errors del passat recent, on les competències ambientals, o bé han estat repartides en diversos Departaments, o bé s'han incorporat a conselleries en què les competències de Medi Ambient s'han subordinat a d'altres polítiques com la de l'urbanisme expansionista", ha assegurat Sandra Carrera, portaveu de la Xarxa per a la Conservació de la Natura.

Ha valorat que "aquesta fragmentació de competències" ha tingut un "resultat nefast" pel que fa a la conservació de la natura i la seva biodiversitat, amb una legislació desfasada, una infradotació econòmica i una gestió del medi natural gairebé inexistent. En aquest sentit, ha recordat que l'Informe d'Estat de la Natura ha alertat que en els darrers 20 anys de mitjana s'ha perdut el 25% d'espècies.

Per la seva banda, Francesc Espinal, de Depana, ha defensat la recuperació d'aquesta conselleria per una qüestió de "justícia social i ambiental" i perquè les coses "han anat de mal en pitjor" a Catalunya. Joan Vázquez, president d'Ecologistes de Catalunya, també s'ha referit a la "regressió mediambiental" que ha experimentat el territori i ha criticat que tampoc hi hagi hagut una "política clara" pel que fa a la conservació de les espècies en perill d'extinció.

Al seu torn, Dídac Navarro, responsable d'Ecologistes en Acció, ha demanat que aquest nou Departament i aquesta vicepresidència "no quedin en paper mullat" i es dotin dels recursos econòmics necessaris. "Ens hem de creure de debò que les polítiques de medi ambient han de posar-se al centre", ha remarcat. Així, ha demanat a les formacions polítiques que han obtingut representació al Parlament, que "es manifestin clarament" davant el que és una demanada "de consens" de les entitats ecologistes de Catalunya. "L'emergència climàtica no espera i a Catalunya estem fent tard", ha sentenciat.