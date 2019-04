La mera concertació d'aquesta entrevista amb el president de la Generalitat Valenciana i candidat socialista en aquestes eleccions autonòmiques és un fidel reflex de com afronta Ximo Puig (1959, Morella) aquesta campanya electoral que, com ell mateix ha dit, serà l'última a la qual es presenti.



Público va sol·licitar una entrevista només conèixer-se l'avançament electoral d'aquestes eleccions, quan Puig, en una decisió històrica, va aplicar per primera vegada els nous Estatuts per separar-se de les eleccions autonòmiques de les comunitats "no històriques" previstes pel 26 de maig. Per realitzar-la no hi havia problemes ni pel lloc, ni pel dia ni l'hora, el problema era que Puig no té ni lloc, ni dia, ni hora. La seva agenda està repleta de sol a sol, i la seva capacitat de multiplicar-se es topava amb aquest molest problema de l'espai/temps.

Aprofitant el míting celebrat divendres a Castelló per Pedro Sánchez, es va concertar la trobada una hora abans de l'acte. Un embús a l'entrada de la ciutat li va fer retardar-se, però va voler arribar, i ho va fer. Es va presentar amb el seu somriure , però no va donar més de deu segons de salutació i cortesia. "Començarem", va dir. Amb el qüestionari per acabar, un col·laborador seu va interrompre. "President, que ja està aquí Pedro". Va saltar de la cadira amb una resposta a mitjà acabar. "Ho sento, haig d'anar-me". I segons després estava ja muntat en el seu cotxe.



Va faltar parlar de finançament, d'aigua i l'última pregunta: "Vostè ja ha decidit que no tornarà a ser candidat i que, després d'aquests quatre anys, farà un pas enrere en la primera línia política. Té ja pensat un successor o pensa en algú que pugui liderar el PSPV? Veu a José Luis Ábalos fent-ho?". La veritat és que es pot guardar per a una altra ocasió.

Les enquestes, de moment, li estan sent força favorables. Va encertar en avançar les eleccions i fer-les coincidir amb les generals?



Ho vaig fer perquè la Comunitat Valenciana necessitava tenir una visibilitat que en aquests moments no té. I, a més, per solucionar el problema valencià necessitem tenir un Govern còmplice a Madrid, que entengui que hem de tenir el finançament adequat, que ens permeti superar el problema de la inversió i també el problema del deute, perquè això ens llastra absolutament. Per això vaig pensar que era el que havia de fer, mobilitzar-nos i singularitzar-nos, encara que sembli contradictori, perquè en unes eleccions generals hi haurà molta més mobilització i més participació.



Però en fer-les coincidir, li fa a vostè un favor Pedro Sánchez o Pedro Sánchez li ho fa a vostè?



Crec que cap dels dos ens volíem fer cap favor. Però crec que el que li vagi bé a Pedro Sánchez li anirà bé a la Comunitat Valenciana, i el que li vagi bé a la Comunitat Valenciana i al PSPV li anirà també bé a Pedro. Sobretot, en termes institucions. Perquè la Comunitat Valenciana pot aportar molt a Espanya, però per això necessitem realment tenir tots els instruments que necessitem. I estem parlant d'igualtat, i d'equitat. Quan Pedro Sánchez va formar Govern ja va parlar del model portuguès i del valencià; i jo em sento partícip del que s'està fent en la política territorial per part del Govern. I no només des de la meva perspectiva o la del PSPV, també en el mateix Govern valencià s'està més prop del que està fent Pedro Sánchez del que ha fet cap Govern per la Comunitat Valenciana.



"Els dos partits de la dreta han fugit a tota velocitat del centre i ara es disputen la radicalitat"

Pel que em diu, vostè té clar que si li donen els números, Tornarà a reeditar l'anomenat "Pacte del Botànic" amb Compromís?



El "Pacte de Botànic" ha estat una aportació positiva per a la Comunitat Valenciana. Tots els indicadors econòmics i socials estan millor que fa quatre anys. De moment, cal esperar al que diguin els ciutadans i, a partir del que diguin, jo sí que crec que és fonamental consolidar el canvi, i això en gran mesura demana revalidar aquesta qüestió. Això sí, caldrà avaluar prèviament el que ha anat bé, el que pot anar millor, i el que ha anat pitjor. Però el que és evident és que el camí és aquest. Tot i que també és veritat que altres camins possibles estan dinamitats.



Un momento de l'entrevista a Ximo Puig.

I si només fos possible formar Govern amb Ciutadans? Creu que el veto imposat per Rivera al PSOE en l'àmbit nacional inclou al País Valencià?



Això el que ha dit avui mateix el candidat de Ciutadans, que descarta qualsevol acord amb el Partit Socialista. I més enllà de quina és la meva preferència sobre futurs acords, em sembla molt negatiu per a la societat espanyola i també per a la societat valenciana que hi hagi un partit que s'hagi tirat als braços de l'extrema dreta d'aquesta manera. És un partit que s'ha 'dretitzat' a una velocitat de vertigen.



P.- Això beneficia el PSOE?



El Partit Socialista ha de tenir la capacitat de representar a més ciutadans, perquè molts ciutadans s'han quedat orfes perquè les dretes han fugit a tota velocitat del centre i estan en aquests moments disputant-se la radicalitat de l'extrema dreta que finalment és la que està dirigint la campanya. Quan ara sents als dirigents de la dreta és que realment no saps qui és qui. Algú es podia imaginar que el número "dos" del PP de Madrid digués tals estupideses com el que ha dit aquest senyor? Aquest senyor (Adolfo Suárez Illana) en una societat democràticament avançada estaria invalidat. Com es pot dir aquesta bogeria de l'avortament després de néixer? No atén a cap paràmetre assenyat. És que és l'absoluta insensatesa. O el que ha dit la candidata del PP per presidir la Comunitat de Madrid, que vol recuperar una Llei que aquí deroguem només entrar al Govern, perquè era una llei absolutament demencial, com ella mateixa va deixar de manifest quan no va saber contestar. O això d'abaixar el salari mínim. Estan en una radicalitat extrema, i el PSOE té l'obligació ètica de donar resposta a un perill que existeix i que està aquí. Les enquestes poden dir el que diuen, però estan aquí

"El PSOE té l'obligació ètica de donar resposta a un perill que existeix i que està allà"

El que sembla evident és que el PP perdrà l'hegemonia electoral que ha tingut al País Valencià durant més de dues dècades, encara que a costa del fenomen de Vox. Està especialment fort el partit d'Abascal al País Valencià?

No ho sé, perquè no tenim dades empíriques prou solvents, perquè pot haver-hi molt de vot ocult i, a més, no hi ha referències del passat. Però, d'aquest fenomen a mi el que més em preocupa és la contaminació que ha provocat en unes dretes democràtiques, que en cap altre país d'Europa s'han vist tan atrapades com a Espanya. Aquí, és que no han dubtat ni un segon. L'objectiu és fer fora el PSOE i, per això, no hi ha problema.

El president del Govern central, Pedro Sánchez, fulleja un llibre en presència del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

P.- Tem que a Espanya o al País Valencià torni a ocórrer això d'Andalusia?



Sí. I si li donen els números, ho faran i no tindran cap dubte. L'única taula de salvació que tenen ara el PP valencià i Ciutadans és Vox. A més, Vox està blanquejant el PP a la Comunitat Valenciana. He vist el cartell de la candidata i no apareixen pràcticament les sigles del PP. Però aquí va venir Casado a presumir del PP valencià, quan dels meus últims antecessors tres de quatre estan imputats, hi ha 23 consellers més imputats, i alguns han estat a la presó. Tenen tota la panòplia possible de casos de corrupció política. Al PP valencià hi havia una corrupció sistèmica. Encara que estiguessin cada dia demanant perdó, no penarien la seva culpa.



P.- Ha dit que si guanya, serà el seu últim mandat. Què li falta per fer en aquests quatre anys si torna a ser president?



El nostre projecte és de prosperitat social, que passa per l'ocupació i per la consolidació de l'Estat de Benestar. Portem un programa clarament socialdemòcrata adaptat al segle XXI, en el qual també parlem de nous reptes. I, a més a més d'ocupació i d'una ocupació de major qualitat, juntament amb l'aterratge a la societat valenciana de la nova economia a cavall de la innovació, hi ha altres grans temes oberts que hem de situar-nos aquests anys. El canvi climàtic, que és fonamental intervenir-hi en l'àmbit local; l'envelliment, la despoblació, el mercat de treball, la formació professional i en l'educació en la forma…



"President, que em diuen que ja està aquí Pedro". Fi.