ERC atura les negociacions amb el PSOE fins que l'Advocacia de l'Estat es pronunciï sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que avala la immunitat de l'exvicepresident Oriol Junqueras. Hores després de celebrar l'emissió de la sentència, que certificava que el líder d'ERC hauria d'haver sortit de presó provisional un cop escollit eurodiputat, els republicans han anunciat que congelen les converses sobre la investidura de Pedro Sánchez.



Ho ha explicat la portaveu i secretària general adjunta del partit, Marta Vilalta: "No està previst que des d'ERC ens tornem a seure amb el PSOE fins que no sapiguem el que pensa el PSOE sobre aquesta sentència i quines valoracions en fa, què diu i què farà l'Advocacia de l'Estat", ha dit, després d'una reunió de l'Executiva d'ERC.

D'aquesta manera, els republicans frenen en sec les aspiracions de Sánchez de ser investit per la via ràpida i tots els focus es posen de nou en els tribunals. El Tribunal Suprem ja ha anunciat que "estudiarà en profunditat" la sentència del TJUE i que traslladarà la resolució a les acusacions, entre les quals hi ha l'Advocacia, que tenen cinc dies per presentar al·legacions. De la posició d'aquest òrgan, subordinat al Ministeri de Justícia, en dependrà que ERC permeti la investidura de Sánchez. "Ara veurem si l'Estat espanyol compleix les sentències judicials com sempre diu que les compleix", ha afirmat Vilalta.

Minuts després de l'anunci de Vilalta, la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, ha assegurat que la sentència del TJUE és "herència" del Govern de l'expresident espanyol Mariano Rajoy i ha assegurat que l'executiu actual "ajudarà" al Suprem a "complir" el mandat dels tribunals europeus: "Ha arribat el moment que la política estigui només a la política".



A més, el Govern espanyol en funcions ha emès un comunicat oficial en el qual, tot i la sentència, afirmen que "es ratifiquen" en la necessitat "d'obrir una nova etapa de diàleg, negociació i acord entre tots els actors polítics, dins del respecte a les legítimes diferències en el marc de l'Estat Social i Democràtic de Dret", segons l'escrit. D'aquesta manera, el Govern espanyol pretén separar la sentència del TJUE de les negociacions entre el PSOE i ERC, en una clara apel·lació als republicans perquè no paralitzin el diàleg.



L'executiu en funcions indica que l'Advocacia de l'Estat està estudiant "amb el degut deteniment" la sentència per presentar el seu escrit d'al·legacions que, segons diu el comunicat, ho farà "en els pròxims dies".