ERC fa una demostració de força a Girona amb presos polítics, exiliats i el suport dels independentistes bascos i gallecs

Esquerra Republicana de Catalunya ha triat l'acte central de la campanya electoral celebrat a Girona per fer una demostració de força i posar en escena tota la musculatura del partit. El candidat dels republicans, Pere Aragonès, s'ha acompanyat d'altres dirigents del partit com el president del Parlament, Roger Torrent, o la consellera d'Agricultura i cap de llista per Girona, Teresa Jordà. Però també per alguns dels principals represaliats del partit, començant pels presos polítics representats pel president del partit, Oriol Junqueras, i per l'exconsellera Dolors Bassa. També hi ha intervingut telemàticament des de l'exili de Suïssa la secretària general d'ERC, Marta Rovira. I el colofó l'ha posat el suport dels independentistes bascos i gallecs representats per Arnaldo Otegi d'Euskal Herria Bildu i històric líder de l'esquerra abertzale que ha fet acte de presència a Girona per fer costat a Esquerra Republicana. I telemàticament des de Galícia, la portaveu nacional del BNG, Ana Pontón. L'acte s'ha celebrat amb un aformanet limitat d'una trentena de persones entre el públic a causa de la pandèmia però ha estat seguit per més de 3.000 persones en la retransmissió telemàtica, una xifra rècord d'un acte de campanya.

Aragonès: "Els del 155 estan disposats a acceptar vots de la ultradreta i, si poden, ho faran"

En la seva intervenció tancant l'acte, Aragonès ha reclamat un cop més un "vot massiu" cap als republicans per evitar que el PSC pugui "acceptar els vots de l'extrema dreta". També ha apel·lat al vot "antifeixista" pel proper 14-F perquè Vox no pugui "condicionar" a les institucions del país. "És molt important anar a votar, que no es quedi ni un vot a casa", ha expressat Aragonès. El republicà ha advertit que el PSC pot guanyar si l'independentisme es queda a casa.

Aragonès ha insistit en la seva intervanció que el 14-F es debat entre dos projectes, "PSC o ERC". "Els del 155 estan disposats a acceptar vots de la ultradreta i, si poden, ho faran", ha alertat. Com alternativa ha parlat d'un govern ampli a favor de l'autodeterminació i l'amnistia "amb polítiques progressistes" liderat per ERC.

ERC crida a omplir les urnes de democràcia i llibertat

Junqueras: "Feu tot el possible per anar a votar el 14-F i omplir les urnes de democràcia, llibertat, dignitat, república i que no ens deixeu sols"

Per la seva part, el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat sentir-se "orgullós" d'un partit amb 90 anys d'història i sense "cap cas de corrupció". "El que ha combatut més el feixisme en totes les èpoques i el més represaliat", ha apuntat. Junqueras, ha apuntat que Esquerra és el partit que "els fa més por" i el que és "el més útil". També ha demanat fer "tot el possible" per anar a votar el 14-F i a no "deixar-nos sols, nosaltres no ho hem fet mai", ha assegurat, tot demanat que "feu tot el possible per anar a votar el 14-F i omplir les urnes de democràcia, llibertat, dignitat, república i que no ens deixeu sols", ha conclòs. Mentre la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha tornat a recordar que "no hi ha dreceres ni receptes màgiques" i ha instat JxCat a trencar el pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona. L'exconsellera Dolors Bassa ha fet un discurs més ideològic tot afirmant: "Els que se senten de dretes que votin JxCat o el PDeCAT, els de centre i d'esquerres ERC i els antisistema a la CUP". Mentre ha vinculat als Comuns amb els partits del 155.

Otegi: "Si no hi anem, vénen ells"

Otegi: "Al 14-F s'hi ha d'anar perquè si no hi anem, vénen ells. I si vénen ells, res de bo pel país"

El coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha estat el convidat estrella de l'acte d'Esquerra Republicana i ha advertit que els partits contraris a la independència de Catalunya, si sumen, pactaran a la Generalitat per evitar que se "segueixi caminant cap a la proclamació de la republicana catalana", tal com ha recollit l'ACN. Otegi ha parlat d'una possible aliança del PSC amb Vox i altres formacions unionistes per evitar una presidència d'ERC i ha afirmat que "si poden sumar, no tingueu cap dubte que sumaran els vots per formar govern". "Si nosaltres no hi anem, vénen ells", ha afegit el polític basc. "Estem en un moment on estan en joc moltes coses. Al 14-F s'hi ha d'anar perquè si no hi anem, vénen ells. I si vénen ells, res de bo pel país", ha defensat.

Durant la intervenció, Otegi ha dit que el procés català ha estat "extraordinari" malgrat que no és "fàcil". "No hi ha lluita d'alliberació nacional i de justícia social sense que hi hagi moments difícils", ha analitzat. Davant "l'alta velocitat" que "imposa el capitalisme", Otegi ha dit que l'independentisme d'esquerres ha de ser capaç de trobar la seva velocitat i poder treballar en els grans moments i les tendències.