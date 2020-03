ERC i EH Bildu proposen al Senat despenalitzar les injúries a la Corona

ERC i EH Bildu han presentat aquest dimarts una Proposició de Llei al Senat per retirar del Codi Penal les injúries a la Corona que actualment es castiguen amb penes que oscil·len entre sis mesos i dos anys de presó. Les formacions independentistes catalana i basca, que comparteixen grup parlamentari a la Cambra alta, consideren que en una democràcia real caldria posar vies perquè totes les persones expressin les seves idees lliurement. Per això, el Grup Parlamentari Esquerra Republicana - Euskal Herria Bildu insta a modificar la Llei Orgànica 10/1995 de l'23 de novembre de el Codi Penal per superar les censures que tipifiquen com a delicte la crema de banderes o les injúries a la monarquia.

El grup parlamentari rememora en una nota de premsa que durant els últims anys s'han produït diversos casos en què la justícia espanyola ha perseguit a artistes, periodistes o revistes satíriques per fer ús de la llibertat d'expressió a través de cançons, publicacions en xarxes socials i portades amb referències a la monarquia.

El Grup Parlamentari @Esquerra_ERC @EHBildu hem presentat una Proposta de Llei per a la despenalització de les “injúries a la Corona” 👑 https://t.co/AOLopB5Hok — Mirella Cortès Gès (@mirellacges) March 24, 2020

Així, EH Bildu i ERC citen a el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), que ha declarat que "l'interès d'un Estat per protegir la reputació del seu propi Cap d'Estat no pot justificar la concessió al mateix Estat d'actuar contra el dret a informar o expressar les opinions sobre ell ". Per això, especifiquen que el TEDH sosté que la crema d'imatges del rei entra dins de l'àmbit de la crítica política i està protegit pel dret a la llibertat d'expressió.



De la mateixa manera, EH Bildu i ERC recalquen que l'article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans assenyala que "tot individu té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió, sense ser molestat a causa de les seves opinions".

També citen l'article 10 del Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals realitzat a Roma i ratificat per l'Estat espanyol, que recull que aquest dret comprèn la llibertat de rebre i comunicar informacions o idees sense que hi hagi ingerències per part de les autoritats públiques.



EH Bildu i ERC defensen que l'Estat Espanyol ha d'adequar la legislació vigent a les exigències d'aquests convenis. Les dues formacions creuen que més enllà de les consideracions ètiques, morals o polítiques de cada ciutadà, aquest tipus d'expressions no haurien de figurar en el Codi Penal, sinó que haurien de considerar mostres de la llibertat d'expressió individual complint amb els criteris que estableix el TEDH.