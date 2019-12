Un any més, Catalunya va ser el territori de l’Estat menys pendent del discurs de Nadal de Felip VI. Segons les dades de Kantar Media, la quota de pantalla del discurs, emès el vespre del dia 24, va situar-se en el 36,8% a Catalunya, lluny del 65,1% -per un total de 7.537.000 espectadors- registrada de mitjana a l’Estat. La dada de Catalunya és la més baixa des que Felip VI va convertir-se en rei d’Espanya, però alhora confirma que els catalans són els menys interessats en les seves intervencions, ja que any rere any l’audiència al Principat és la més baixa. L’única excepció va ser el discurs del Borbó el 3 d’octubre del 2017, quan va alimentar la repressió contra els catalans amb un discurs clarament escorat a l’extrema dreta.



L’any passat l’audiència a Catalunya del discurs del monarca va ser notablement més alta i va arribar al 47,5% -la mateixa quota que al país Basc-, mentre que al conjunt de l’Estat va situar-se al 70,6%, per un total de 7.944.000 espectadors. El 2017, l’audiència a Catalunya havia estat només del 39,8% de quota de pantalla (737.000 espectadors), lluny del 65,7% (8.139.000 espectadors) de l’Estat. L’excepció, però, va ser el 3 d’octubre del 2017. Aquell dia l’audiència global va superar els 12 milions de persones i el 76% de share, però és que a Catalunya va arribar al 83,5% (i més de 2,8 milions de persones), el seguiment més alt de tot l’Estat.



Pel que fa a la resta de missatges nadalencs, el 2016 s’havia quedat en el 40,3% de quota a Catalunya i el 2014 en el 42,6%. El del 2014 era el primer discurs nadalenc de Felip de Borbó com a rei i en aquella ocasió l’audiència encara va ser més baixa al País Basc.