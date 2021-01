ERC posa l'accent en el perfil progressista i combina l'objectiu independentista amb la gestió de Govern, impactada per la Covid

Esquerra Republicana de Catalunya afronta aquesta campanya electoral amb el repte de treure’s l’espina clavada de no haver guanyat mai unes eleccions al Parlament des de la restauració de la Generalitat. Després de guanyar les dues últimes eleccions generals i les municipals, els comicis del 14 de febrer son essencials pels republicans per consolidar-se com a primera força política del país. Els pocs més de 12.000 vots amb que Junts per Catalunya va superar ERC a les eleccions del 21 de desembre de 2017 va deixar Esquerra en tercera posició amb 32 diputats, ja que el partit més votat va ser Ciutadans. Ara, els republicans aspiren a la victòria segons indiquen la majoria de les enquestes, però ERC ha anat patint una frenada demoscòpica que els complica la garantia d'una victòria que Esquerra disputarà aferrissadament amb el PSC de Salvador Illa. Sense oblidar la sempre omnipresent Junts per Catalunya de Laura Borràs que no es pot donar mai per amortitzada en el duel amb Esquerra i que en el darrer estudi del CEO d'aquest dijous se situaven en segona posició en un frec a frec per la primera posició amb els republicans que encapçalen el sondeig en primer lloc amb entre 34 i 35 escons.

Vilalta: "Això va de PSC o ERC. Serà un frec a frec. és el que reflecteixen les enquestes"

ERC buscarà polaritzar amb el PSC. "Això va de PSC o ERC". Aquest és el marc mental que Esquerra vol mirar que triomfi en la campanya del 14 de febrer, que acaba de començar. Aragonès buscarà el cos a cos amb l'exministre de Sanitat i ja candidat del PSC, Salvador Illa. "Serà un frec a frec. És el que reflecteixen les enquestes", assegura la secretària general adjunta d'Esquerra, Marta Vilalta. Esquerra argumenta que la seva proposta és la contraposició del que representen els socialistes: Els republicans, l'aposta per l'autodeterminació, i els socialistes, per "la repressió i el 155". "La via àmplia de sumar per les llibertats o la via que defensa la repressió i el sucursalisme amb el PSOE", diu Vilalta.

Pugna amb els socialistes al territori

En aquesta estratègia ERC tindrà en JxCat un competidor que intentarà també rivalitzar amb el PSC. Però els republicans recorden que són ells els que mantenen una pugna titànica amb els socialistes en els principals feus del territori. Els van arrabassar alcaldies històriques com la de Lleida i Tarragona i van guanyar-los a la ciutat de Barcelona on el PSC es va aliar amb Ada Colau per frenar l’alcaldia d’Ernest Maragall amb l’operació Valls. Sense oblidar que a la demarcació de Barcelona, feu tradicional socialista, ERC va aconseguir un empat tècnic que només el suport de JxCat a la socialista Núria Marín va impedir que Esquerra presidís la Diputació de Barcelona. I per certificar aquesta via, els republicans no s’estan de repetir per activa i per passiva que tanquen qualsevol porta a un acord de Govern amb el PSC. La qual cosa fa inviable qualsevol opció de ressuscitar l’antic tripartit.

Dos eixos que consideren indestriables: l’objectiu independentista i la constitució d’un Govern progressista

La campanya dels republicans pivotarà en la combinació de dos eixos que consideren indestriables: l’objectiu independentista i la constitució d’un Govern progressista. "Al costat de la gent" és el lema amb què ERC busca transmetre proximitat a una ciutadania que travessa greus dificultats per la crisi econòmica i sanitària, però també de tots aquells que es veuen afectats per la repressió dels poders de l’Estat. El seu objectiu és situar la gent al centre de les polítiques, asseguren, i prioritzar la resolució dels problemes que pateixen.

L'impacte de la Covid en els departaments d'ERC

La gestió de Govern que vol transmetre Esquerra té un repte en com impactarà els efectes de la crisis sanitària, social i econòmica en els seus resultats. No es pot oblidar que els republicans dirigeixen els departaments més afectats per aquesta qüestió: Un d'essencial en la lluita contra el coronavirus com és Salut, però que també marca les impopulars restriccions. A més d'Educació, on podran defensar l'obertura de les escoles com a punt i favor. Treball, Afers Socials i Famílies que s'ha vist en l'ull de l'huracà pel primer nyap de l'ajut als autònoms i la gestió de les residències geriàtriques. I Economia des d'on Aragonès personalment dirigeix les ajudes als sectors més afectats. I tot i que es consideren insuficients, des d'ERC recorden que s'han mobilitzats centenars de milions d'euros des de la Generalitat front a la nul·la aportació del Govern espanyol.

Objectius fixats: Superar el 50% de vot independentista, Govern ampli soberanista i de progrés, amnistia i autodeterminació i reconstrucció del país

Els republicans han fixat cinc objectius bàsics per aquestes eleccions al Parlament del 14-F: Superar el 50% de vot independentista, "és a les urnes on som més forts" asseguren. "Teixir grans aliances i representar els grans consensos del país" tot proposant un Govern de coalició ampli sobiranista i de progrés que liderat pels republicans vagi des de Junts per Catalunya als Comuns passant per la Cup. Forçar l’Estat espanyol a acceptar l’amnistia i el referèndum com a úniques vies per resoldre el conflicte amb Catalunya, a partir de la decisiva força que en aquests moments té ERC al Congrés i la dependència dels seus vots del Govern espanyol de PSOE i Podem. "Reconstruir el país i millorar la vida de la gent". I "teixir aliances internacionals per explicar la causa catalana al món".

Amb el president del partit, Oriol Junqueras, a la presó i inhabilitat i la secretària general, Marta Rovira, a l’exili de Suïssa, el coordinador nacional del partit i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha estat el triat per encapçalar la candidatura d'Esquerra Republicana. Aragonès presenta una imatge de gestió i d'independentista de conviccions però pragmàtic, que ha mirat de reforçar els últims mesos amb l'assumpció de les funcions de president després de la inhabilitació de Quim Torra. Imatge que s’ha volgut reforçar també a la llista amb la tria de la número dos Laura Vilagrà, seguida de l’actual president del Parlament Roger Torrent i de Najat Driouech; a la demarcació de Barcelona. La secretària general adjunta, Marta Vilalta, és la número 1 per Lleida, candidatura on ha calgut substituir el número dos, l’inhabilitat conseller d’Acció Exterior, Bernat Solé, per la delegada del Govern davant la UE i exconsellera exiliada Meritxell Serret. La consellera d’Agricultura Teresa Jordà lidera la llista republicana per Girona i la diputada Raquel Sans encapçala la de Tarragona. demarcació aquesta última on destaca el fitxatge del fins ara diputat socialista, Carles Castillo. La llista respon a la tradició municipalista del partit i dels 175 candidats totals, 106 provenen del món municipal.

ERC espera poder comptar amb Oriol Junqueras, empresonat a Lledoners, durant la campanya com a revulsiu

Esquerra planteja una campanya amb actes minimalistes i molta retransmissió telemàtica com a conseqüència de la pandèmia. Retransmissions en què participarà des de Suïssa Marta Rovira. I espera poder comptar durant tota la campanya amb el revulsiu d'Oriol Junqueras després que aquest divendres hagi sortit de la presó amb el tercer grau. O en cas que el Suprem torni a revocar aquest règim penitenciari, amb permisos puntuals als quals ja hi té dret per haver complert la quarta part de la condemna. Junqueras s'estrenarà en campanya aquesta mateixa tarda en un míting dels republicans a Badalona. El president del partit, com altres dirigents d'ERC empresonats com Raül Romeva o Dolors Bassa, són una peça fonamental per impulsar les opcions dels republicans en la campanya electoral com ja s'ha demostrat en altres comicis.