ERC presentarà esmenes quirúrgiques per reformar la malversació i impedir que es "reprimeixi" l'independentisme

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha anunciat aquest dimecres que el seu partit presentarà esmenes per reformar el delicte de malversació, en el marc de la modificació del Codi Penal per derogar la sedició, per tal que no sigui "utilitzat per reprimir i perseguir el moviment independentista i la dissidència política".

En una entrevista d'Europa Press, ha afirmat que els pròxims "dies o hores" concretaran quan les presenten -tenen de termini fins divendres-, després que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, s'obrís aquest dimarts a rebaixar les penes de la malversació sempre que no beneficiï corruptes.

Vilalta ha avançat que ERC plantejarà modificacions quirúrgiques per reduir al màxim el marge interpretatiu del nou text i assegurar que s'aplica d'acord amb l'objectiu de la reforma, que és "que no puguin ser utilitzades acusacions falses de malversació per perseguir, inhabilitar i reprimir" l'independentisme.

Preguntada per si Esquerra confia que PSOE i Unidas Podemos donin suport a l'esmena a la malversació, ha assegurat que negocien per aconseguir majories suficients i que la reforma prosperi: "Veurem en els propers dies i setmanes quina és l'evolució. La vocació és trobar aquestes majories i poder aprovar definitivament una reforma del Codi Penal que començava amb l'eliminació del delicte de sedició, que era un pas importantíssim".

Vilalta també s'ha obert a estudiar les esmenes que presentin els grups sobre el nou delicte de desordres públics agreujats -els comuns ja han anunciat que ho faran- per introduir qualsevol "millora" al redactat de la proposició de llei del PSOE i Unidas Podemos. Segons ha sostingut, la redacció dels desordres públics en aquesta proposició de llei no és la que ERC hagués fet en solitari, però sí que creu que millora la tipificació d'aquest delicte, "en tant que es rebaixen penes i s'aclareixen els criteris o les exigències" d'aplicació.



Tant el Govern com l'Executiu central emmarquen aquestes reformes als acords aconseguits en la taula de diàleg, i de moment ERC no ha concretat si la reforma de la malversació buscarà recuperar la tipificació d'aquest delicte prèvia al 2015, quan el Govern del PP va impulsar canvis en la redacció, com va suggerir fa unes setmanes el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

"L'ANC s'equivoca d'adversari"

Sobre la manifestació de l'ANC d'aquest dimarts contra la reforma, Vilalta ha rebutjat valorar les crítiques a ERC a la protesta i ha sostingut que "probablement l'ANC s'equivoca d'adversari" situant la Generalitat en el blanc de les crítiques en comptes de dirigir-les a sumar esforços contra l'Estat. També veu "un punt" d'electoralisme a les crítiques de Junts al Govern en el marc d'aquesta manifestació, i ha reivindicat textualment l'aposta d'ERC per negociar i ser útils tant al Congrés dels Diputats com des del Govern.

La dirigent republicana ha sostingut que les acusacions de malversació es van fer servir per "reprimir" els líders independentistes condemnats per l'1-O, i ha afegit que la reforma del Codi Penal millora la seva situació perquè dona menys eines a l'Estat, en absència d'una amnistia. "Nosaltres el que volem és l'amnistia, és el que suposaria d'alguna manera i produiria els efectes que s'acabaria de facto la repressió i no tindríem persones exiliades ni polítics pendents de judici ni encausats. Com que no és possible, intentarem fer passos com és la reforma del Codi Penal, la millora d'alguns dels articles del Codi Penal i avançar en aquesta desjudicialització", ha afegit.

Ha descartat "absolutament" que la reforma del Codi Penal pugui facilitar l'extradició de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, a Bèlgica, i ha defensat que, precisament, aquesta modificació legislativa hauria de posar més difícil, en paraules seves, l'extradició per part de les autoritats belgues. Sobre si també pot propiciar la tornada des de Suïssa de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, o que el president d'ERC, Oriol Junqueras, es torni a presentar a unes eleccions, Vilalta ha assegurat que ja es veuran els efectes de la reforma i ha subratllat que els dos dirigents són un "actiu polític" per a Esquerra.