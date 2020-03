ERC s'abstindrà en la votació per prorrogar l'estat d'alarma si el Govern espanyol no decreta el confinament total

La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat aquest dilluns que la formació s'abstindrà en la votació al Congrés per prorrogar l'estat d'alarma si el govern espanyol no confina tota la població de l'Estat. En un vídeo difós a la premsa, Vilalta ha dit que els republicans presentaran una contraproposta a la cambra baixa perquè només es permeti sortir de casa als treballadors dels serveis bàsics i els que hagin de garantir la cadena alimentària. "Si aquesta proposta no és acceptada, ERC proposarà abstenir-se en la votació", ha argumentat. ERC parlarà amb als grups de JxCat, la CUP, EH Bildu i BNG per provar de pactar un "posicionament conjunt i compartit" per forçar conjuntament al Congrés pel confinament generalitzat.

JxCat encara no ha fixat la seva posició però el president de la Generalitat, Quim Torra, va apostar en la seva darrera compareixença per allargar el període d'excepcionalitat decretat pel Govern espanyol. Això sí, a l'igual que ERC, Torra exigeix a Pedro Sánchez que decreti el confinament total de la població arreu de l'Estat, excepte els serveis essencials, o que per meti a la Generalitat fer-ho a Catalunya.

Vilalta ha explicat que a la reunió de l'executiva d'aquest dilluns han apostat per presentar una contraproposta al Congrés de l'estat d'alarma que reculli la demanda de la Generalitat de fer un confinament total de la ciutadania del país. "Garantir els serveis bàsics i la cadena alimentària", ha dit Vilalta sobre les excepcions que ells proposen pel confinament.

La portaveu dels republicans ha argumentat que proposaran no donar suport al decret perquè sense atendre la demanda de la Generalitat no és "resolutiva" la lluita contra la pandèmia i que es fa un "ús abusiu" del mecanisme de l'estat d'alarma. "Enlloc de pal·liar i de lluitar contra el coronavirus s'aprofita per recentralitzar i prendre capacitat de decisió als governs", ha criticat.

Vilalta ha emplaçat a la resta de grups al Congrés a fer sentir la veu a la cambra per tal de "protegir vides", posar "al centre" a les persones" i extremar les mesures del confinament. "Cal evitar el col·lapse del sistema sanitari", ha reclamat una setmana més.