ERC votarà a favor dels tres decrets del Govern espanyol i es desmarca del rebuig de Junts

Esquerra Republicana votarà a favor dels tres decrets que el Govern espanyol portarà a ratificació aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Els republicans es desmarquen així del rebuig expressat per Junts per Catalunya. Segons ha explicat la portaveu d'ERC, la direcció nacional del partit ha acordat el vot favorable pels elements importants en matèria social i econòmica que inclouen els decrets a ratificar.

ERC rebutja, en el tema més espinós de les qüestions prejudicials als tribunals europeus, en què Junts posa l'accent, que l'amnistia es vegi perjudicada respecte a la seva aplicació. Sans reconeix que "els jutges tenen mecanismes per endarrerir l'aplicació de l'amnistia i estem convençuts que ho faran, però el tema de les prejudicials no les incrementa i en canvi és un tema de garanties jurídiques per a la ciutadania".

Segons Sans: "ERC donarà el vot favorable als tres decrets per responsabilitat i coherència". Al decret laboral Sans destaca l'increment de les pensions segons l'IPC o la flexibilització de l'accés al subsidi de desocupació en determinades edats avançades. En tema de justícia destaca les mesures per combatre la saturació de la justícia.

I sobre la reforma de la Llei d'Enjudiciament Criminal que segons Junts podria afectar l'aplicació de la llei d'amnistia endarrerint-ne la

aplicació, els republicans neguen la major. ERC recorda que aquest tema ja estava inclòs a la llei que va quedar pendent la legislatura passada i que el decret dona resposta a unes recomanacions europees.

Sans considera que és una qüestió de garanties jurídiques que dona seguretat a les persones immerses en un procés judicial suspenent quan es demani la consideració dels tribunals europeus fins que aquests dictaminin sobre això.

Junts es manté en el "no"

Junts per Catalunya no es mou, de moment, del seu "no" als tres decrets que es votaran aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Així ho ha reiterat aquest dilluns el portaveu del partit, Josep Rius, que ha instat el PSOE a retirar les normes i tornar-les a presentar "acordades" amb Junts.