Escissió a Arran, una part de l'organització de joves de l'esquerra independentista vinculada a la CUP crea Horitzó Socialista

Una part d'Arran s'ha escindit i ha creat un nou espai polític anomenat Horitzó Socialista. Segons un comunicat d'Arran, la decisió s'ha pres per "motius ideològics i estratègics" i després de mesos de "tensió" per postures diferents en el si de l'organització.

"No comparteixen el projecte de l'Esquerra Independentista ni la formulació d'una proposta revolucionària socialista, independentista i feminista als Països Catalans"

En un comunicat expliquen que es tracta d'un seguit de militants que, malgrat de moment segueixin utilitzant les xarxes socials d'assemblees d'Arran, "no comparteixen el projecte de l'Esquerra Independentista ni la formulació d'una proposta revolucionària socialista, independentista i feminista als Països Catalans". De la seva banda, Horitzó Socialista es defineix com "l'òrgan de difusió i reflexió del jovent comunista dels Països Catalans".

Al comunicat, Arran -grup juvenil vinculat a la CUP- explica que des de fa 10 anys són la porta d'entrada de molts joves a la militància política. Afirma que és recurrent i sovint necessari que apareguin crítiques però afegeixen que quan les crítiques no tenen voluntat de construir, és fàcil que acabin derivant en postures "cada cop més rígides, immòbils i a la llarga irreconciliables".

Situació de tensió desde fa mesos

En aquest sentit, apunta que l'escissió d'aquestes assemblees és l'expressió final de la situació de "tensió" que es vivia des de fa mesos, marcada per la reobertura i la "imposició" de debats de forma reiterada. L'organització defensa haver buscat l'apropament entre les diferents postures però conclou que "no es pot debatre amb qui no vol ser convençut". Afegeix que la separació ha aparegut com l'únic desenllaç possible quan s'han traspassat els espais de debat polític per "deslegitimar i inhabilitar les decisions de tota l'organització" i reconeix que tota separació és una mala notícia.

Arran es reafirma en els seus fonaments ideològics i estratègics amb l'emancipació social, nacional i de gènere com a coordenades bàsiques per transformar la realitat del territori i assolir una societat sense classes. El col·lectiu assegura que avança a partir de la revisió constant i col·lectiva per tal de continuar millorant l'organització.