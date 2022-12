Una esportista catalana, entre les 100 dones més influents del 2022, segons la BBC

La BBC publica cada any un llistat amb les cent dones més influents i inspiradores del món. Enguany, entre els noms de la cantant Billie Eilish o la primera dama d'Ucraïna, Olena Zelenska, hi ha el d'una coneguda esportista catalana: Ona Carbonell. La cadena pública britànica ha reconegut el paper de la medallista de natació sincronitzada en la normalització de la maternitat en l'esport d'elit.

Carbonell, que el 2020 va ser mare per primera vegada, va denunciar que el seu fill lactant no va poder acompanyar-la als Jocs Olímpics de Tòquio i que, per tant, va haver d'interrompre la lactància. A causa de la pandèmia de la covid, el govern japonès va decidir que els familiars dels i les esportistes que participaven en la competició no podien viatjar a Tòquio.

Com a conseqüència, la catalana va llançar un missatge a través de les seves xarxes socials explicant la seva situació i la de moltes altres esportistes dones que havien d'escollir entre anar als Jocs o quedar-se a casa i tirar a la brossa la feina de quatre anys de preparació.

El vídeo es va fer molt viral i va provocar la reacció de desenes de personalitats del món l'esport demanant a organismes internacionals mesures que propiciïn la conciliació familiar de les esportistes.

Aquest any, la nedadora de natació sincronitzada ha estat mare per segona vegada i ha explicat la seva història en el documental Empezar de nuevo per demostrar a altres esportistes que la maternitat pot ser compatible amb l'esport. Carbonell ha aconseguit una medalla de plata i una bronze les tres vegades que ha competit als Jocs Olímpics.