Estabilitzat l'incendi de la Catalunya del Nord i l'Empordà, que ha cremat més 900 hectàrees

El foc que crema des de diumenge al matí a la Catalunya Nord i l'Empordà ja està estabilitzat. Així ho han confirmat els Bombers de la Generalitat a primera hora d'aquest dilluns. Les flames ja han cremat un total de 930 hectàrees -un centenar de les quals a l'Alt Empordà-, segons els últims càlculs dels Agents Rurals. Els veïns desallotjats per la proximitat del foc ja han pogut tornar a casa seva.

A Portbou, una quarantena de dotacions dels Bombers han treballat tota la nit i continuaran fent-ho al llarg del dia amb l'objectiu de poder donar l'incendi per controlat al vespre. Aquest diumenge la forta tramuntana va impedir la incorporació dels mitjans aeris i la "gran esperança" és que avui sí que hi puguin treballar.

Els mitjans aeris carregaran aigua a l'embassament de Darnius Boadella, que continua operatiu tot i la situació de sequera

"Els mitjans aeris no van poder treballar, ni a Portbou ni a la Catalunya del Nord. Però ara tenim activats els nostres mitjans aeris que faran el reconeixement de tot el perímetre i llançaran aigua", ha explicat el cap de la regió d'Emergències de Girona, l'inspector dels Bombers Jordi Martín. Els punts concrets de càrrega és l'embassament de Darnius Boadella, que continua operatiu tot i la situació de sequera.



Martín també ha assenyalat que, al llarg de la nit, una quarantena de dotacions han estant resseguint un perímetre d'uns vuit quilòmetres i que, amb la llum del dia, han pogut comprovar que la feina ha estat "molt productiva" i ha permès donar el foc per estabilitzat.

Segons l'inspector, hi ha hagut dos factors que han jugat a favor dels esforços dels Bombers. D'una banda, que han treballat en una zona gestionada forestalment des del 2015 a través d'aclarides i mantingudes amb pastures i que les flames han afectat una zona de Portbou "on no hi havia afectació directa de la Tramuntana": "això ens ha permès treballar amb més seguretat i poder fer aquest pas a estabilitzat".

Els veïns desallotjats han pogut passar la nit a casa

L'alcalde de Portbou, Xavi Barranco, ha afirmat que la tarda de diumenge la van viure amb tensió i han seguit l'evolució de l'incendi aquesta nit amb l'ai al cor: "Ha estat una nit plena de nerviosisme perquè en alguna moment vèiem que revifava i en d'altres que s'apagava". Feia patir que el foc arribés a nucli poblat. Segons ha precisat l'alcalde, han temut que el foc afectés dues masies del camí del pantà però "per sort" això no ha passat.

Tot els veïns desallotjats preventivament han pogut passar la nit a casa. Una vintena de ciutadans francesos que no han pogut tornar pel tall de la carretera N-260 han passat la nit en un allotjament rural de Portbou, gestionat a través de l'ajuntament, i podran creuar la frontera aquest matí quan les autoritats franceses ho autoritzin. A hores d'ara, a banda d'aquesta afectació viària, continua suspensa la línia R11 de tren.

Aquest dilluns els Bombers també han demanat el tall de les pistes del Coll del Frare, del Coll de Balitres i la del pantà de Portbou perquè no hi hagi circulació de vehicles ni de persones que entorpeixin la feina dels efectius ni la circulació dels vehicles d'extinció