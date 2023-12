Una exaltcàrrec municipal de Junts de Barcelona denuncia els tocaments sexuals d'un company de partit

L'exconsellera de Junts per Catalunya al districte de Ciutat Vella de Barcelona Maria Chacón ha ratificat aquest dimarts al jutjat la denúncia pels suposats tocaments sexuals per part d'un company de partit. Els fets van passar el juny del 2021 i l'autor seria l'actual conseller de la formació al mateix districte, Àlex Román.

Segons relata la denúncia interposada el setembre passat davant els Mossos, l'individu li va tocar tres cops el cul i un cop els genitals, a més de fer comentaris sexuals. Tot plegat va passar mentre anava ebri després d'un acte del Consell de la República el juny del 2021, sempre segons recull el text.

El cas ha trascendit enmig de la polèmica a Junts pel cas de la diputada Aurora Madaula, la secretària segona de la Mesa del Parlament que recentment ha denunciat "violències de companys". El partit assegura que ha "activat tots els protocols interns" però sense aclarir si li fa costat, després que la presidenta del Parlament, Anna Erra, li fes una crida a "reflexionar" i que diversos membres de Junts hagin signat un manifest contra les afirmacions.

El relat dels fets

Segons el relat de la denunciant, els dos implicats van assistir en representació del partit a una assemblea del CxR al Centre Sant Pere Apòstol, des d'on es van dirigir a un cinema a la fresca a la plaça del Pou de la Figuera. Allà Chacón va detectar una situació d'"assetjament" Román cap a una cambrera i posteriorment que "evidenciava un estat d'embriaguesa important".

Més tard, Román va palpar "amb la mà oberta el sexe" de Chacón mentre estava parlant per telèfon, i remarca que això ho va fer "durant un o dos segons, sentint com els dits i el palmell" d'ell "tocaven i exercien l'acció necessària per romandre allà els segons descrits". Aquest temps a la denunciant li va semblar "una eternitat per com es va vulnerar la seva intimitat sexual, sense cap consentiment".

De fet, Chacón es va dirigir al seu company de partit per demanar-li: "No em toquis el cony". Un cop finalitzada la trucada, va recriminar els fets, però es va mostrar disposada a acompanyar-lo a casa. Durant el trajecte li "va picar el cul" amb "un fort cop amb la mà oberta", una situació que es va tornar a repetir amb "molta violència".

El partit podria apartar Román

La direcció del grup municipal va tenir coneixement de l'incident a través de Chacón. Fonts de la formació asseguren que se li va donar tot el suport i se la va animar a presentar denúncia, per bé que en aquells moments va declinar fer-ho. El mes de novembre de 2022, la consellera va deixar el càrrec i va presentar denuncia contra el militant davant la Comissió de Garanties de JxCat, que va resoldre definitivament arxivar el cas.

Des del setembre Román és conseller municipal pel grup de JxCat-Trias x Barcelona a Ciutat Vella. Davant una decisió judicial que confirmés la investigació de l'incident per abús sexual i en compliment del Codi Ètic del partit, el grup assegura que demanarà al conseller municipal que posi el seu càrrec a disposició de la direcció del grup, o en forçarà la destitució.

La denunciant també relata que l'endemà dels fets li ho va explicar a l'aleshores líder del grup municipal, Elsa Artadi, qui li va donar suport. Posteriorment, també va posar els fets en coneixement de la regidora Neus Munté, qui "no li va donar cap suport", apunta. La denunciant lamenta que Junts "no va activar els protocols" per a prevenir, detectar i combatre la "violència masclista".