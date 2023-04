Extingit l'incendi forestal de la Franja de Ponent després de cremar més de 450 hectàrees

Els Bombers de la Generalitat van donar per extingit el dilluns al vespre l'incendi forestal de la Franja de Ponent, que ha afectat els municipis de Mequinensa (el Baix Cinca), la Granja d'Escarp i Seròs (el Segrià). Tot i que ja no hi ha cap dotació del cos desplaçada a la zona, no es descarten revisions del perimetre al llarg d'aquest dimarts.

Els Agents Rurals han xifrat en 453 el nombre d'hectàrees afectades, majoritàriament de matoll. D'aquestes, 138,63 estan situades a Catalunya i la resta a l'Aragó. El foc va començar al municipi aragonès de Mequinensa, i empès pel vent va saltar a l'altra banda del riu, a la Granja d'Escarp, des d'on es va estendre fins a Seròs.

En total, s'han mobilitzat unes 40 dotacions dels Bombers, diversos efectius de Bombers de l'Aragó, ADF, Agents Rurals, Mossos d'Esquadra i SEM. A Maials, on s'ha ubicat el punt de control avançat de l'incendi, els cossos ja ha han desmuntat el dispositiu.



Una instal·lació elèctrica, l'origen de l'incendi

Pel que fa a les causes del foc, el cap dels Agents Rurals a Lleida, Llorens Ricou, ha comentat que tot apunta que es va originar des d'una instal·lació elèctrica i que hi ha imatges que ho demostren. Això no obstant, com que va ser a l'Aragó, es competència de l'Executiu aragonès i per això ha dit que des del cos no es pronunciaran al respecte.

"Ja vam tenir un incendi fa 20 anys gairebé a la mateixa zona i també va ser per culpa d'una línia elèctrica", va dir en declaracions a l'ACN l'alcalde de Maials, David Masot. "Estem al segle XXI i demanem a Endesa que millori les línies, per evitar el risc d'incendi i per acabar amb els microtalls que patim a la zona del Segrià", va apuntar Masot.

Més polítiques actives de gestió forestal

Arran de l'incendi a la Franja de Ponent d'aquest cap de setmana, la Comunitat de Municipis del Segrià Sec ha reclamat un cop més que es posin en marxa polítiques actives de gestió forestal per evitar que els incendis "devastin" el territori. L'entitat urgeix el Departament de Medi Ambient a agilitzar la concessió de permisos perquè els ajuntaments puguin adequar accessos a zones forestals o crear zones de seguretat.

A més, demanen a la Diputació de Lleida que aposti de manera ferma per aquestes accions i habiliti una dotació de recursos suficients perquè els consistoris i l'Associació Forestal dels Segrià Sud i les Garrigues Altes executin tasques efectives i coordinades de gestió forestal.

La Comunitat de Municipis del Segrià Sec, formada pels ajuntaments d'Almatret, Aspa, Llardecans, Maials, Sarroca de Lleida i Torrebesses, està treballant en diversos projectes per a la gestió i aprofitament de la massa arbòria d'Almatret, Maials i d'altres poblacions tant del Segrià com de les Garrigues. Fruït d'aquest treball i de la col·laboració establerta a la Taula de Gestió Forestal i amb Leader Ponent s'ha constituït l'Associació Forestal dels Segrià Sud i les Garrigues Altes.