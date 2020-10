La FAVB critica l'adjudicació de l'atenció domiciliària a una empresa amb residències d'avis intervingudes

La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) ha criticat aquest dijous que l'empresa Servisar, filial del grup DomusVi -que té com a accionista majoritari el fons Intermediate Capital Group (ICG)-, s'hagi emportat la meitat del contracte d'atenció domiciliària de la ciutat, quan durant la primera fase de la pandèmia la seva gestió de les residències ha estat "molt qüestionada". L'entitat veïnal denuncia que ICG té filials a l'illa de Jersey, que segons nombroses organitzacions funciona com un paradís fiscal, encara que no consti com a tal oficialment a la Unió Europea. L'adjudicació del contracte per a l'atenció domiciliària és el segon de més envergadura de l'Ajuntament de Barcelona.

La FAVB ha recordat que cinc residències gestionades per DomusVI van ser intervingudes i 11 més van tenir greus problemes. "Amb aquests antecedents, resulta incomprensible que aquesta empresa hagi pogut guanyar un concurs per cobrir un servei tan essencial com el de la cura a domicili", continua la federació, que demana revisar el sistema de contractació.

En aquest sentit, la FAVB ha demanat a l'Ajuntament que expliqui com s'ha arribat a aquesta adjudicació, per què no s'ha pogut filtrar una companyia amb "antecedents tan preocupants" i quines possibilitats hi ha de replantejar la decisió. També ha reclamat revisar els sistemes de contractació i crear un veritable servei públic d'assistència domiciliària, revertint l'externalització.

L'adjudicació del contracte s'ha aprovat al consell rector de l'institut Municipal de Serveis Socials (IMSS). Servisar gestionarà el servei de l'atenció domiciliària en dues de les quatre zones en què es divideix Barcelona: l'Eixampla i Gràcia, per una banda, i Sant Andreu i Sant Martí, per l'altra. En total, el contracte suma 190 milions d'euros per als quatre lots durant dos anys, 96,3 dels quals s'han adjudicat a Servisar. Els plecs també inclouen una pujada salarial per als prop de 4.000 treballadors del sector amb un nou conveni col·lectiu.

L'adjudicació a Servisar també ha aixecat polèmica a causa de les filials que el fons inversor que la controla té a l'illa de Jersey, un territori que s'ha considerat un paradís fiscal però que no està reconegut com a tal a la llista de la Unió Europea de territoris no cooperadors. El Govern d'Ada Colau va aprovar el 2016 una guia de contractació pública social que prohibia adjudicacions amb empreses que tinguessin relació amb paradisos fiscals. En aquest cas, el consistori s'aferra al fet que Jersey no està reconeguda com a tal per la UE. A més, DomusVI té altres adjudicacions amb el Govern de la Generalitat.