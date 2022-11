Què fer aquest cap de setmana a Catalunya?

Des del poble més petit fins a la ciutat més gran, Catalunya està plena d'activitats a fer cada cap de setmana. Per aprofitar al màxim aquests dos dies, us proposem un llistat amb plans i activitats d'arreu del territori. No us els perdeu!

Ruta 'Federico García Lorca a Barcelona' (Barcelona)

En primer lloc, el dissabte a les 11h i a les 17h tindrà lloc un itinerari cultural per descobrir la figura de l'escriptor i la seva relació amb la capital catalana. La ruta Federico García Lorca a Barcelona passa pel Gòtic, La Rambla i el Raval, i fa un repàs dels teatres que el van consagrar com a dramaturg, submergint-se en la ciutat on van transcorre bona part de les seves vivències personals i artístiques. Les visites, a càrrec de l'escriptor i historiador Salvador Giné, duren dues hores i costen 18 euros.

Sant Jordi de Nadal (Barcelona)

Tant dissabte com diumenge se celebra la novena edició de Sant Jordi de Nadal a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona. Un pla organitzat pel TRESC i pensat pels que volen un segon Dia del llibre: dos dies de tallers, xerrades, trobades amb autors, activitats infantils, signatures de llibres, recitals i concerts relacionats amb el llibre, el món literari i el Nadal. És gratuït, però cal ser subscriptor del TRESC, l'organitzador de l'esdeveniment.

Festa Major de Sant Sadurní d'Anoia

Pels que busquen festeig, Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès) està de Festa Major durant tota la setmana i fins al dimarts que ve. De cara al cap de setmana hi ha previstes tota mena d'activitats: jocs infantils, competicions, ballada de sardanes, Escape Room de carrer i concerts.

Festa Major de Sant Martí Sescorts (L'Esquirol)

I més gresca! Per tancar la Festa Major 2022 de Sant Martí Sescorts a l'Esquirol (Osona), el poble té previst un cap de setmana mogut. El dissabte a les 17h hi ha programat un tast de cervesa, i a les 22h un concert. El diumenge tancarà les festes amb una missa i un esmorzar popular a mig matí.

La visita dels flamencs (Amposta)

Passant a un pla més tranquil, a Amposta (Montsià), Món Natura Delta de l'Ebre ofereix el dissabte una visita on els protagonistes són els ocells més emblemàtics del delta: els flamencs. Per 8 euros, es podrà fer una visita per descobrir les curiositats d'aquestes aus: com és la seva vida, la seva anatomia i alimentació… Tot això mentre els observes amb telescopis des del Mirador 360°.

La visita dels flamencs, a Amposta. — Món Natura Delta de l'Ebre

Tasta la cultura de l'Ebre (Santa Bàrbara)

El dissabte, entre les 11h i les 14h, tindrà lloc la jornada Tasta la cultura de l'Ebre: Els sabors de l'oli, l'or líquid de la Plana, a Santa Bàrbara (Montsià). Es tracta d'una activitat de turisme experiencial que s'endinsa en el món del conreu de l’olivera, els seus orígens, el procés i l'elaboració de l'oli d’oliva a la Plana del Montsià. Per 6 euros, l'activitat ofereix una visita al Centre d'Interpretació de la Vida a la Plana, una experiència rural entre oliveres i un recorregut per les cooperatives i tast d’oli.

Cartell de l'activitat.

Mercat d'intercanvi i de segona mà (Torredembarra)

En el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, el dissabte al matí se celebra la quarta edició del Mercat d'intercanvi i de segona mà a Torredembarra (Tarragonès). La jornada sostenible comptarà amb tallers al llarg de tot el matí, així com la possibilitat de donar una nova vida a molts productes en les paradetes que s'hi instal·laran.

Exposició 'Pixar, creant els personatges' (Lleida)

I un pla al CaixaForum de Lleida: l'exposició Pixar, creant els personatges. Disponible fins a finals de febrer, aquesta mostra submergeix al visitant en el procés de creació dels personatges de les pel·lícules de Pixar Animation Studios i permetrà descobrir tots els petits secrets que l'estudi posa en els seus personatges a fi de donar vida a la història.

Àudiogimcana familiar: El Tresor d'en Puntafí (Arenys de Mar)

Finalment, a Arenys de Mar (Maresme) hi ha una activitat que permet descobrir la història de la vila, així com la seva vinculació amb el mar i els oficis tradicionals de la població. Però ho fa de forma original i amena pels més petits: a través d’una àudiogimcana familiar en la qual l'objectiu és trobar el tresor del pirata Puntafí.