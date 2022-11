Maroon 5 torna al Sant Jordi de Barcelona amb un concert el juny de 2023

Maroon 5 torna a Barcelona. La banda farà un concert al Palau Sant Jordi el 16 de juny. Es tracta d'un xou del grup californià en el marc de la gira europea del 2023.

Els fans hauran d'estar atents a la prevenda d'entrades per aquest concert de Barcelona, que estarà disponible aquest dijous, 17 de novembre, a partir de les 10:00 h a livenation.es. La venda general s'obrirà l'endemà, el divendres 18 de novembre, a la mateixa hora.

La banda de música de pop-rock també farà parada a Madrid. En aquest cas, a la capital d'Espanya hi actuarà just el dia abans, 15 de juny. Ho farà, com no podia ser d'altra manera, el Wizink Center.

El tour europeu de Maroon 5, que inclou 10 dates, arrancarà el 13 de juny a Lisboa. Després de l'estrena, la banda liderada per Adam Levine es desplaçarà a Espanya, República Txeca, Dinamarca, Països Baixos, Alemanya i França.

La gira del grup nord-americà farà la fi de festa al Regne Unit. Maroon 5 tancarà aquest carrussel de concerts amb una actuació el 3 de juliol a l'O2 de Londres.

Presentació de 'Jordi'

En aquesta gira europea, Maroon 5 aprofitarà per presentar el seu àlbum Jordi, segons ha detallat avui dimarts la promotora Live Nation en un comunicat. Es tracta del setè disc d'estudi dels nord-americans, que van llançar a l'estiu del 2021. El títol fa referència a Jordan Feldstein, el difunt mànager de Maroon 5, a qui Levine havia anomenat Jordi.